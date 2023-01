Alation introduceert een partnerprogramma voor ontwikkelaars van connectors voor Data Catalog, het vlaggenschip van de organisatie. Leden van het partnerprogramma krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe connectors.

Alation Data Catalog gebruikt machine learning om gigantische hoeveelheden data te inventariseren, gestructureerd of niet. Als gevolg besteden analytics professionals minder tijd aan het zoeken van data en meer tijd aan het verwerken van data.

Op dit moment maakt Alation connectors beschikbaar voor meer dan 80 databronnen, waaronder AWS, Databricks, Snowflake en Tableau. Klanten gebruiken de connectors om externe data naar het systeem van Alation te loodsen. Nu introduceert de organisatie een partnerprogramma voor ontwikkelaars van nieuwe connectors.

Open platform

Leden van het partnerprogramma ontvangen hulpmiddelen voor de ontwikkeling van connectors met het Alation Open Connector Framework, een software development kit (SDK). Iedereen die een connector wil ontwikkelen voor een nieuwe databron kan zich inschrijven voor het programma.

Partners kunnen hun connectors door Alation laten keuren. Is de kwaliteit op peil, dan ontvangt de connector certificering. Als gevolg kunnen eindgebruikers erop vertrouwen dat de connector werkt zoals beloofd.

“Ons doel is om van Alation de meest open en schaalbare datacatalogus op de markt te maken, en het partnerprogramma voor het Open Connector Framework is een belangrijke stap in die reis”, aldus Raj Gossain, Chief Product Officer van Alation.

“We vinden dat organisaties de mogelijkheid moeten hebben om alle databronnen aan te sluiten op hun dataplatform. Door connectors te certificeren en partners in staat te stellen om connectors te bouwen helpt Alation organisaties toekomstbestendig te maken.”

Concurreren

Alation Data Catalog is niet uniek op de markt. Microsoft Azure Data Catalog, Collibra Platform en Informatica Enterprise Data Catalog zijn voorbeelden van vergelijkbare producten. Net zoals Alation bieden de concurrenten een reeks klaargemaakte connectors, evenals de mogelijkheid om nieuwe databronnen te verbinden.

Alation probeert zich met het nieuwe partnerprogramma te onderscheiden. In aanvulling op documentatie krijgen leden ondersteuning bij de ontwikkeling en het onderhoud van connectors.

Alation werd in 2012 opgericht. In de afgelopen tien jaar haalde de organisatie 340 miljoen dollar aan groeigeld op. Inmiddels wordt het bedrijf op ongeveer 1,7 miljard euro gewaardeerd.

