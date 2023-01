DataStax maakt de overname van Kaskada bekend. De organisatie wil het makkelijker maken om artificial intelligence-modellen met real-time data te voeden.

De producten van DataStax helpen developers bij het ontwikkelen van applicaties op basis van real-time data. Dergelijke applicaties verwerken gegevens vrijwel direct nadat de gegevens worden gegenereerd. Denk aan applicaties voor het voorspellen van weeromstandigheden, waarbij de gegevens van diverse weersensoren razendsnel in een centraal systeem worden verwerkt.

Het ontwikkelen van real-time applicaties met veel databronnen is een complex proces. Complexiteit kost geld. DataStax vermindert de kosten van real-time applicaties. Astra DB, een van de belangrijkste producten, is een kosteneffectieve database-as-a-service voor real-time data. Met de overname van Kaskada wil DataStax het makkelijker maken om gegevens uit Astra DB in artificial intelligence-modellen te verwerken.

DataStax en Kaskada

Data scientists en developers gebruiken de software van Kaskada om artificial intelligence-modellen te voeden met grote hoeveelheden real-time data. DataStax blinkt uit in het opslaan van dergelijke gegevens. Wat dat betreft zijn de bedrijven twee handen op één buik. “We kijken ernaar uit om samen te werken”, reageerde Kaskada CEO Davor Bonaci.

“DataStax heeft veel klanten die real-time data gebruiken, en met Kaskada kunnen we hen de mogelijkheid bieden om die gegevens in te zetten voor artificial intelligence”, vertelde DataStax CEO Chet Kapoor. “Het is een spannende tijd voor DataStax en we hebben een duidelijke nieuw missie: real-time AI voor iedereen.”

Op korte termijn maakt DataStax de technologie van Kaskada open source. Later dit jaar wil de organisatie een clouddienst voor machine learning lanceren.

Focus op AI

De overname van Kaskada is onderdeel van een grotere verandering voor DataStax. Sinds de oprichting in 2010 profileert het bedrijf zich als een databaseleverancier voor real-time data. Sinds de overname van Kaskada profileert het bedrijf zich als een ‘real-time AI company‘.

Het logo en de huisstijl zijn veranderd. De wijziging is volgens DataStax “een onderdeel van de evolutie naar een AI-bedrijf”. Naar verwachting is de overname van Kaskada slechts een begin. Het lijkt erop dat de organisatie van plan is om bestaande producten toe te spitsen op AI.

