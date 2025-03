SAS biedt nu benchmarkingtool voor verantwoorde GenAI-adoptie

De nieuwe SAS-tool identificeert of organisaties ‘observers’, ‘explorers’ of ‘leaders’ zijn. Op basis van de bevindingen biedt de tool een gepersonaliseerd rapport met aanbevelingen voor het verantwoord implementeren van generatieve AI-technologie.

Vertrouwen in AI speelt een steeds grotere rol. SAS kan organisaties daar voortaan beter bij helpen door generatieve AI-implementatie te evalueren. De nieuwe benchmarkingtool laat bedrijven hun voortgang meten en vergelijken met concurrerende organisaties. Er volgen dus ook inzichten in de volgende stappen voor verantwoorde AI-adoptie.

Inzicht in de adoptiecurve

“Organisaties investeren volop in AI-technologieën, en daarom is het cruciaal om te weten of deze investeringen daadwerkelijk impact hebben,” zegt Véronique Van Vlasselaer, Analytics en AI lead voor Zuid-, West- en Oost-Europa bij SAS. Het assessment is gebaseerd op een reeks vragen over databeheer, governance en integratiestrategieën. Op basis daarvan wordt een bedrijf ingedeeld in een van de categorieën: ‘observer’ (achter de curve), ‘explorer’ (op de curve) of ‘leader’ (voor de curve).

Het resulterende rapport biedt organisaties inzicht in wat concurrenten doen met GenAI en bevat aanbevelingen voor de implementatie ervan, met aandacht voor governance, databeveiliging en ethische overwegingen.

Tip: Vertrouwen in AI begint voor de eerste coderegel

Data-gedreven aanpak

De benchmarkingtool is gebaseerd op basis van SAS’ “2024 Generative AI Global Research Report: Strategies for a Competitive Advantage”, een wereldwijd onderzoek onder 1.600 organisaties uit verschillende sectoren zoals bankwezen, overheid, verzekeringen, gezondheidszorg en productie.

Met het Viya-platform biedt SAS organisaties de mogelijkheid om AI-oplossingen te implementeren die hen helpen data met vertrouwen te beheren en modellen te managen, waarmee AI-initiatieven kunnen worden opgeschaald die bedrijfsuitdagingen helpen oplossen.