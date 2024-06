Apple Intelligence nog niet voor Europese iPhone’s en Mac’s

Apple rolt de AI-functies in 2024 niet uit naar Europese gebruikers. De Europese Digital Markets Act (DMA) zorgt er volgens Apple voor dat de privacy van gebruikers niet gegarandeert kan worden.

Apple stelde deze maand de eigen invulling van AI voor onder de naam Apple Intelligence. Kort samengevat wil het bedrijf AI niet aanvliegen vanuit een set van tools, maar zal de technologie verweven zitten in iedere applicatie die de gebruiker vandaag de dag al gebruikt. De toegevoegde AI maakt dan gebruik van alle data die over de gebruiker van het apparaat beschikbaar is, om een zo gepersonaliseerd mogelijke AI-assistent te bieden.

Het hele verhaal is bij Apple onlosmakelijk verbonden met privacy. Apple wil namelijk niet dat de gebruiker het aanbod van AI afkoopt met zijn of haar persoonlijke gegevens. Dat wordt voorkomen door AI-taken die lokaal kunnen worden uitgevoerd aan de hardware over te laten, waardoor de gegevens het toestel niet verlaten. Bij uitgebreide taken, worden de workloads te groot voor de hardware. Voor die gevallen komt Apple met de oplossing van een eigen cloud, de Apple Private Cloud. Deze cloud zou functioneren als een ‘black box’, afgeschermd van cloudproviders, maar ook van Apple.

Daarnaast werden er AI-functies belooft door een samenwerking met OpenAI. Daardoor zou de intelligentie van de GPT-LLM’s aan de vingertoppen van Apple-gebruikers liggen.

‘Privacy kan in gevaar komen’

De eerder aangekondigde release-datums voor de functies, blijken nu alleen niet voor de Europese markt te gelden. Het is onduidelijk tot wanneer de plannen worden uitgesteld, maar volgens Apple is dit jaar alvast onhaalbaar.

Het bedrijf zegt tegen moeilijkheden aan te lopen met de DMA. “We zijn bezorgd dat de integriteit van onze producten geschaad zou kunnen worden door de DMA. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de privacy en gegevens van gebruikers in gevaar kunnen komen”, laat Apple weten.

Deze set van regels is er gekomen om de macht van Big Tech aan banden te leggen, waardoor kleinere spelers een eerlijke kans krijgen. Het is wel opvallend dat Apple mogelijke risico’s ziet voor de privacy, terwijl de DMA net is ontworpen om de privacy van gebruikers beter te garanderen. Volgens Apple zou echter de regelgeving rondom de interoperabiliteit problemen veroorzaken. Door de wet moeten alternatieve platformen ook een eerlijke kans krijgen, waar Big Tech nu voornamelijk eigen producten promoot bij zijn gebruikers.

Met dezelfde wetgeving zat Apple ook in knoop voor de App Store, waarbij het verplicht werd om betaalopties via externe platformen aan te bieden voor in-app-aankopen en sideloaden een optie moest worden. Daar haalde het bedrijf aan dat de wetgeving de beveiliging van de App Store zou beschadigen. Apple probeerde via een eigen werkwijze toch te voldoen aan de wetgeving, maar de Europese Commissie besloot onlangs dat de invulling niet wettig is. Voor Apple staat er met andere woorden nog een miljardenboete vanuit Europa te wachten.

