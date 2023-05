HPE heeft zijn HPE Ezmaral Software-platform een nieuwe update gegeven voor het makkelijker kunnen uitvoeren van ML- en AI-projecten. Denk daarbij aan open-source tooling, integratie van object- en streaming databronnen en meer interoperabiliteit met meerdere cloudomgevingen.

De nieuwste versie van het HPE Ezmaral Software-platform voor data-analytics moet een einde maken aan de chaos die alle analyticstools en workloads met zich meebrengen rondom prestaties, kosten en compliance-vereisten. Ook worden problemen rondom datacontrole, mogelijk vendor- en data lock-in en prestaties rondom public clouds aangepakt, evenals problemen die zelfgebouwde open-source tools met zich mee brengen.

Nieuwe software

In de nieuwe versie biedt de HPE Ezmeral Data Fabric Software probleemloze toegang tot meerdere databronnen en -formaten. Denk aan onder andere bestanden, objecten, tabellen en datastreams. Gebruikers krijgen onder meer zeer gedetailleerde controle-instrumenten en geautomatiseerd policybeheer voor workloadoptimalisatie. Dit op basis van prestaties, datalocatie, souvereiniteit, kosten en compliancevereisten. Deze software is nu voor het eerst als een SaaS-oplossing beschikbaar.

De HPE Ezmeral Unified Analytics Software-suite biedt meerdere ‘as-a-service’ open-source tools. Zo is er het Apache Airflow workflow management platform, het Spark analytics framework, het Superset visualisatieplatform, de Presto SQL distributed data store en het Ray distributed computing framework. Ook zijn de Feast-store voor ML, het Kubeflow-platform voor Kubernetes en het ML-beheerplatform MFlow beschikbaar.

Voor het trainen en uitrollen van AI-applicaties biedt deze software diverse nieuwe connectoren met onder meer Snowflake, MySQL, DeltaLake, Teradata en Oracle.

Hybride omgeving

Het nieuwe HPE Ezmaral Software-platform is specifiek ontworpen voor hybride omgevingen en bruikbaar in edge-, colocatie-, on premises- en in public cloudomgevingen. Dit moet de gebruikskosten voor klanten besparen, omdat het de analyses uitvoert op de plek waar zich zowel de data- als de rekenkrachtmogelijkheden bevinden.

