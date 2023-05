Microsoft geeft met een update van meet- en logfunctionaliteit voor Azure Firewall beheerders meer inzicht in het dataverkeer binnen cloudomgevingen. Vooral als het gaat om het trager worden van verkeer of afwijkend gedrag.

De Azure Firewall bevindt zich tussen de applicatieserver en de eindgebruiker en houdt het applicatieverkeer in de gaten. Ook zorgt de tool ervoor dat securitypolicies daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Toevoeging diverse functionaliteit

Met de update van deze firewall-omgeving worden nu Latency Probe metrische functionaliteit, Flow Trace logs en Top Flows logs toegevoegd. Deze functionaliteiten moeten vooral de capaciteit van de Azure Firewall as-a-servicedienst vergroten om systeembeheerders te waarschuwen waarom het prestatieniveaus van hun Azure-omgeving fluctueren.

De diverse nu toegevoegde functionaliteit geeft hiervoor met metrische gegevens en logs meer overzicht en inzichten in het dataverkeer dat door de firewall wordt verwerkt. De snelheid van het netwerkverkeer is vaak een goede indicator over hoe het met de gezondheid van een netwerk is gesteld.

Werking

De Latency Probe-gegevens meten onder meer de gemiddelde latency van een firewall en niet de end-to-end latency van de individuele pakketjes. De oorzaak van deze vertraging kan dan bijvoorbeeld worden gezocht in een hoog CPU-gebruik, verkeersthroughput en netwerkproblemen.

De Flow Trace-logfunctionaliteit helpt bij het ontdekken van asymmetrische routes van het netwerkverkeer dat voor problemen kan zorgen of pakketjes die wegvallen. Beheerders kunnen naar deze netwerklogs kijken en de tool gebruiken voor de verificatie van problemen als asymmetrische routes.

Met de Top Flows-functionaliteit kunnen beheerders uitvinden wat de grootste bandbreedte veroorzaakt in de firewall. Deze logs identificeren de top verkeersstromen die door de firewall heengaan en verkeersrelateerde afwijkingen. Beheerders kunnen Hiermee vervolgens bepalen of zij dit verkeer toestaan of niet.

