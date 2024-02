Oracle Database@Azure was groot nieuws afgelopen september. Door de samenwerking moet Oracle-hardware en -software beschikbaar komen in Azure-datacenters. Het is echter zaak om dit goed door te rekenen, zo blijkt nu.

Oracle rekent dubbel om bepaalde producten in de cloud van Azure te draaien. Het bedrijf schrijft in de details namelijk dat het twee vCPU’s als één Oracle-processorlicentie telt als multithreading van processor-cores is ingeschakeld.

Dat kan klanten een financiële kater bezorgen. Zeker als de details niet goed worden nagelezen en klanten uitgaan van wat Oracle eerder over de deal bekendmaakte. “We hebben er één naadloos geheel van gemaakt: je gaat naar de Azure-portal en je kunt een Oracle Autonomous Database inrichten, onze allernieuwste technologie op een Exadata-server wat ook onze allersnelste technologie is”, zei Larry Ellison, CTO en oprichter van Oracle.

Twee verkopers

Experts hebben de details nu echter bekeken en maakten de mogelijke gevaren bekend aan The Register. Volgens deze experts is er geen gegronde reden om dubbel te rekenen. Klanten zouden via Oracle Database@Azure terechtkomen bij een oplossing waarin ze zowel van Oracle als van Azure individueel diensten moeten afnemen.

De deal tussen Oracle en Azure werd in september 2023 wereldkundig gemaakt door Ellison en Satya Nadella, CEO van Microsoft. Het optreden van twee grote namen maakte meteen duidelijk dat het om een grootse aankondiging ging. De deal zou voordelen opleveren voor de versnelling van AI-ontwikkeling en klanten zouden al enthousiast zijn over een samenwerking waarin de beste hardware en software van Oracle samenkomt met alle geavanceerde functionaliteit die Microsoft kan bieden. Dat enthousiasme zal met de financiële details wellicht wat afnemen.

We hebben Oracle gevraagd waarom de berekening op deze manier wordt gemaakt en waarom er geen duidelijke communicatie volgde. “Wanneer hyperthreading is ingeschakeld in Microsoft Azure, voert elke core twee threads uit die worden weergegeven als twee vCPU’s in de Azure Cloud,” laat Oracle vandaag (13 februari) weten aan de redactie van Techzine.

Het is opvallend dat ondanks de samenwerking tussen Microsoft en Oracle, klanten niet financieel profiteren. Alleen voor de Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) geeft Oracle aan dat de Oracle-databasekosten meetellen bij aanschaffing via de Azure Marketplace.

Verder duidt Oracle nog eens de voordelen van de samenwerking voor klanten: “Klanten die Oracle Database@Azure gebruiken, krijgen het hoogste niveau voor wat betreft Oracle-databaseprestaties, schaal en beschikbaarheid, evenals functionaliteit en prijspariteit met openbare OCI-catalogusprijzen.”

