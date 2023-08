Onderzoek vanuit Cisco AppDynamics laat zien dat bijna de helft van grote bedrijven hun innovaties met cloud-native technologieën ontwikkelen. Het onderzoeksteam enquêteerde 1140 IT-professionals van bedrijven met meer dan 500 miljoen dollar in jaaromzet.

78 procent van de ondervraagden zei dat men metrics, events, logs en traces opslaat op hybride cloud-omgevingen op een tempo dat niet bij te halen is met handwerk. Ook geeft 83 procent aan dat de opkomst van de cloud voor meer complexiteit zorgt in hun IT-omgevingen.

Bezorgdheid

Deze toename in complexiteit zorgt voor een grotere kans op succesvolle cyberaanvallen, waardoor observability volgens 85 procent van de geënquêteerden een “strategische prioriteit” is geworden. Het gevaar hiervan werd vandaag ook aangekaart door VMware bij de aankondiging van de nieuwe XDR-add-on om Kubernetes en containers te monitoren.

De zorgen omtrent IT-omgevingen verschillen. De meest voorkomende zijn toegenomen aanvalsoppervlakken door de nieuwe clouddiensten (42 procent), gaten in visibility in appplicatie-prestaties (41 procent), het balanceren van cloudkosten en prestaties (39 procent) en toegenomen complexiteit bij microservices en containers (36 procent).

Hybrid cloud blijft, ondanks de extra stress

Een overweldigende 92 procent van de ondervraagde IT-professionals denkt dat hybrid cloud zal blijven bestaan. Om te voorkomen dat werknemers vertrekken, zullen investeringen in observability nodig zijn. Alleen door security behapbaar te houden, zal men talent kunnen aanhouden. 36 procent denkt dat data-silo’s en ondaadkrachtige samenwerking al leiden tot vertrekken bij hun bedrijven.

Zo wordt duidelijk dat de IT-wereld in een transitiefase zit. De cloud heeft inmiddels zijn meerwaarde bewezen, terwijl de tools om alles te monitoren nog volop in ontwikkeling zijn. Echter laat het klaarblijkelijk genoeg steken vallen om te leiden tot het verdwijnen van medewerkers, die sowieso al schaars zijn in de IT-sector.

