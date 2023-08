Cisco neemt Code BGP over. Het bedrijf wordt ondergebracht in de monitoringsactiviteiten van het Border Gateway Protocol (BGP) van ThousandEyes.

Cisco heeft zijn zevende overname van 2023 met succes afgerond. De Griekse start-up Code BGP vormde deze keer het onderwerp van onderhandeling. Er zijn geen financiële details bekend over de overname.

‘BGP zorgt dat het internet werkt’

Border Gateway Protocol of BGP is een routeringsprotocol en wordt ingezet om het internetverkeer tussen verschillende providers te routeren. Op basis van het protocol functioneert het internet.

Joe Vaccaro, VP Product bij ThousandEyes deelt in een blog mee dat de overname ThousandEyes sterker maakt om de moeilijkheden van het protocol te overwinnen. In cijfers drukt hij het belang uit voor ThousandEyes om in te zetten op BGP: “Alleen al dit jaar deden zich meer dan 6.000 incidenten voor van BGP-hijacks, routelekken en andere problemen in de vele duizenden netwerken waaruit het internet bestaat. Het navigeren door deze incidenten vereist snelle detectie en herstel om downtime te voorkomen en gebruikers te beschermen, waardoor BGP-zichtbaarheid een essentiële mogelijkheid wordt voor organisaties die afhankelijk zijn van internet om klanten, werknemers en bedrijfssystemen te verbinden met applicaties en services.”

Maandelijkse gewoonte in 2023

Een overname wordt voor Cisco bijna een maandelijkse gewoonte in 2023. Nu we net de achtste maand van het jaar induiken, finaliseert het bedrijf zijn zevende overname.

Vorige maand voegde het bedrijf de start-up Oort toe. Met de overname haalde Cisco technologie in huis om Identity and Access Management (IAM)-systemen van bedrijven beter te beschermen tegen hacks.

De ThousandEyes-afdeling kreeg eerder dit jaar ook al eens een uitbreiding. In juni nam Cisco namelijk het Londense bedrijf SamKnows over. De week daarvoor werden plannen aangekondigd om Accedian, een Canadese leverancier van netwerkprestatiebeheer, over te nemen. Er lag duidelijk nog meer potentieel open voor ThousandEyes, nu de netwerkmonitorings-software opnieuw een uitbreiding krijgt.