Cisco neemt Accedian over en krijgt hiermee het Skylight-platform in handen. Dit platform biedt bedrijven inzicht in de kwaliteit van hun netwerkomgevingen en de onderliggende applicaties.

Cisco is al actief op het gebied van het in de gaten houden van netwerkprestaties en de kwaliteit van deze omgevingen waarborgen. Met de overname van Accedian, waarvan geen financiële details bekend zijn, wordt dit portfolio verder versterkt.

Integratie Skylight-platform

Door de overname krijgt Cisco het Accedian Skylight-platform in handen. Dit netwerkmonitoringsplatform omvat een unified full-stack-omgeving voor netwerkassurance, observability en data-analyse.

Het platform moet ervoor zorgen dat netwerkomgevingen en applicaties proactief beantwoorden aan de beste prestatiestandaarden. Ook moet hiermee netwerkcapaciteit worden geoptimaliseerd en biedt het oplossingen voor de problemen die het identificeert.

Voor Cisco moet de overname ook de capaciteit van zijn ThousandEyes end-to-end netwerkassurance-functionaliteit uitbreiden.

Eerdere samenwerking

Beide partijen werken al langer samen in het Cisco SolutionsPlus-programma. Bij deze samenwerking richten zij zich vooral op het bieden van een automatiserings- en assurance-oplossing voor service providers.

Verder biedt Cisco het Skylight-platform aan voor service partners in zijn Crosswork Network Automation-platform.

Lees ook: Cisco gaat Armorblox overnemen