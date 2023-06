Cisco heeft deze week aangekondigd dat het SamKnows wil overnemen. SamKnows is een monitoringbedrijf voor netwerken dat in Londen gehuisvest is. De overname breidt Cisco’s aanbod op het gebied van netwerkmonitoring en -beheer verder uit.

Het doel van de overname is om Cisco’s ThousandEyes-technologie op het internet en voor hybride werknemers uit te breiden. SamKnows heeft een internet performance monitoring platform voor thuisrouters en mobiele apparaten. Daarnaast worden de telemetrie agents ingezet door service providers zoals British Telecom, Verizon, Virgin Media, Vodafone en anderen.

“Voor breedbandproviders en onze huidige klanten zal de combinatie van ThousandEyes en SamKnows de levering van uitzonderlijke verbonden ervaringen over veel meer netwerken versnellen”, verklaarde ThousandEyes CEO Mohit Lad in een blogpost.

De hybride werkervaring verbeteren

“In de afgelopen jaren heeft hybride werken de rol van breedbandnetwerken drastisch uitgebreid, en bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van deze netwerken om klanten en werknemers te verbinden met applicaties en diensten”, vervolgt Lad. “Het garanderen van end-to-end connectiviteit vanuit thuisomgevingen is nu essentieel voor bedrijven die werknemers op afstand ondersteunen, aanbieders van applicaties die gebruikers bereiken en breedbandproviders die hun klanttevredenheid op peil houden.”

Cisco zegt dat de overname van SamKnows ThousandEyes’ visibility op het gebied van van breedbandnetwerken zal uitbreiden. Daarnaast zullen de last-mile prestaties worden verbeterd door de “vloot van miljoenen uitkijkpunten” vanuit SamKnows. Deze bevinden zich op thuisrouters en mobiele apparaten die verbonden zijn met ISP’s.

Het overkoepelende doel, zegt Lad, is om providers in staat te stellen “problemen sneller te isoleren en op te lossen om zo een gedifferentieerde klantervaring te garanderen die churn vermindert, gebruikers aantrekt en hen in staat stelt beter te concurreren in de huidige markt”.

SamKnows is een aanvulling op Accedian

Cisco’s overname van SamKnows komt slechts een week nadat het bedrijf aankondigde Accedian, een Canadese leverancier van netwerkprestatiebeheer, te willen overnemen.

Met inzicht in meer dan 400 miljoen eindpunten hebben we de meest uitgebreide set netwerk- en gebruikersgegevens voor het internet van vandaag en de primaire SaaS-applicaties die worden gebruikt door bedrijven, publieke clouds en ondernemingen, schreef Jonathan Davidson, EVP van Networking bij Cisco in zijn eigen blogpost.

“Met de overnames van Accedian en SamKnows bieden we een geheel nieuw niveau van netwerkzekerheid en ervaringsmonitoring voor onze klanten”, voegde Davidson eraan toe.