Samsung investeert een onbekend bedrag in de Amerikaanse AI-start-up Irreverent Labs uit Seattle. De Zuid-Koreaanse techgigant zou vooral interesse tonen in een nog te ontwikkelen API voor een AI-platform voor video.

Samsung heeft de investering gedaan via zijn eigen start-up-financieringsfonds Samsung Next, bevestigt Irreverent Labs op LinkedIn. Met deze investering kan de Zuid-Koreaanse techgigant makkelijker toegang krijgen tot de AI-technologie die de Amerikaanse start-up ontwikkelt.

Generatief AI-videoplatform

Irreverent Labs, produceerde eerder een videogame met ingebouwde crypto currency. Maar de start-up weet nu de interesse te wekken van Samsung doordat het momenteel generatieve AI-modellen voor video content ontwikkelt. Meer concreet gaat het hierbij om een generatief AI-model dat korte video’s kan produceren die op geleverde tekstinstructies zijn gebaseerd. Ook moet het model in staat zijn video’s te produceren op basis van foto’s of korte clips. Het onderliggende neurale netwerk voor deze modellen, moet later dit jaar openbaar worden.

Daarnaast lopen er projecten voor het ontwikkelen van een API, waarmee ontwikkelaars het generatieve AI-model voor video’s in eigen applicaties of software kunnen inbouwen.

De oplossingen richten zich vooral op makers van social mediacontent. Maar de start-up hoopt op de langere termijn de functionaliteit ook te bieden aan gebruikers die geen ervaring met het maken van video’s hebben.

Voordelen investering

Samsung kan via de recente investering de technologie in zijn devices gebruiken. Samsung-gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld via een speciale app van het merk eigen video’s maken. Verder zou de AI-start-up met verschillende business units van Samsung werken aan een ‘distributiestrategie’.

Voor Irreverent Labs is de investering van de Zuid-Koreaanse techgigant ook belangrijk om meer kapitaal aan te trekken van andere mogelijke investeerders.

