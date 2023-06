Vimeo introduceert AI in zijn videomogelijkheden. De nieuwe AI-tools verminderen de tijd die nodig is om een video te produceren en te bewerken.

Deze week kondigt Vimeo de lancering aan van een suite voor het maken van video’s op basis van AI, volgens het bedrijf de eerste in zijn soort. Het bedrijf beweert dat de nieuwe AI-tools gebruikers in staat stellen om video’s in één take op te nemen en in seconden te bewerken. De suite kan een script genereren op basis van een tekstmelding, het scherm van de gebruiker opnemen met behulp van een ingebouwde autocue en “ongewenste inhoud zoals opvulwoorden (ums en uhs) en lange pauzes onmiddellijk verwijderen”, aldus Vimeo. Met andere woorden, het past de typische mogelijkheden die we zien in generatieve AI-implementaties toe op het videoformaat.

Iedereen helpen om video’s van hoge kwaliteit te maken

Vimeo zegt dat uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen video’s verkiest boven geschreven tekst. Vimeo beweert echter dat de meeste mensen het moeilijk vinden om zelf video’s te maken en dat ze niet over de vaardigheden, tijd of middelen beschikken om video’s effectief te maken en te bewerken.

Met de lancering van deze nieuwe AI-functies hoopt het bedrijf deze barrières weg te nemen door “binnen enkele seconden een gepolijst script te genereren”. Gebruikers kunnen ook “natuurlijker voor de camera staan”, beweert Vimeo, dankzij een aanpasbare teleprompter en de mogelijkheid om ongewenste momenten met een paar klikken uit hun video’s te verwijderen.

Dit is wat er in de AI-toolbox zit

Het nieuwe pakket tools bestaat uit drie hoofdfuncties. Ten eerste kan een AI-scriptgenerator binnen enkele seconden een videoscript maken met behulp van generatieve AI. Gebruikers hoeven alleen maar een korte tekstbeschrijving in te typen en de gewenste toon en videolengte te selecteren.

De tweede component is de eerder genoemde teleprompter. Deze helpt de gebruiker om “op het script te blijven”. Tegelijkertijd richt het zich op het behouden van natuurlijk oogcontact met de webcam met behulp van Vimeo’s ingebouwde display. De teleprompter kan worden gepersonaliseerd wat betreft lettergrootte en tempo tijdens het opnemen.

Het derde element is een tekstgebaseerde video-editor die automatisch opvulwoorden, lange pauzes en ongemakkelijke momenten kan verwijderen, “met een enkele klik”, aldus Vimeo.

Ashraf Alkarmi, chief product officer bij Vimeo, stelt dat de nieuwe tools nog maar het begin zijn. “We geloven dat deze lancering een game-changer zal zijn voor hoe bedrijven moeten communiceren en verbinden met gedistribueerde teams en klanten”, zegt hij.

