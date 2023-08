Databricks is continu op zoek naar nieuw investeringskapitaal voor het opwaarderen van de bedrijfswaarde. Hiervoor worden nu gesprekken gevoerd met een investeringsmaatschappij, meldt Bloomberg.

Databricks wil met een nieuwe investeringsronde gaan voor een waardering van 38 miljard euro (43 miljard dollar), stellen bronnen van Bloomberg. Het bedrijf is hierover in gesprek met de investeringsmaatschappij T. Rowe Price.

De gesprekken zouden zich nog in een beginstadium bevinden en kunnen mislukken. De investering van T. Rowe Price zou substantieel hoger kunnen uitvallen dan die van Counterpoint Global twee jaar geleden. Hiermee wist Databricks toen zijn marktwaarde op 38 miljard dollar te brengen.

Een beursgang staat voorlopig nog niet op de agenda. Databricks wist, naar eigen zeggen, begin dit jaar de magische grens van 1 miljard dollar aan omzet te doorbreken.

Eerdere investeringsgeruchten

Dat Databricks op zoek is naar nieuw kapitaal, is al langer bekend. Eerder deze maand gingen de geruchten rond dat het bedrijf nieuw kapitaal zoek om vooral te investeren in het uitbreiden van de AI-functionaliteit van zijn data-engineeringplatform.

Met dit platform kunnen bedrijven grote hoeveelheden data verwerken en transformeren. Ook biedt het platform vele security- en observabilitymogelijkheden voor AI-oplossingen e.

Zeer actief met AI

Databricks is op dit moment zeer actief op het gebied van AI. Onder meer met het eigen generatieve AI-model Dolly dat een alternatief moet bieden voor de GPT-modellen en -applicaties van OpenAI.

Andere AI-tools die dit jaar geïntroduceerd werden, zijn LakehouseIQ, een generatief AI-appliactieontwikkelplatform, en een Unity-catalogus als centrale plaats voor het opzoeken van analytische gegevens.

Lees ook: Databricks zoekt investeringskapitaal om meer AI-functies te integreren