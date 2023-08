Databricks is op zoek naar nieuw investeringskapitaal om de AI-mogelijkheden voor zijn dataplatform nog verder uit te breiden. Dit schrijft The Information op basis van ingewijden. Een beursgang wordt voorlopig uitgesloten, geeft de dataspecialist zelf aan.

Databricks wil door de groeiende aandacht van bedrijven voor AI, nog meer investeren in het uitbreiden van de AI-functionaliteit van zijn data-engineeringplatform. Met dit platform kunnen bedrijven grote hoeveelheden data verwerken en transformeren. Ook biedt het platform vele security- en observabilitymogelijkheden voor AI-oplossingen en -toepassingen.

Recente AI-investeringen

De dataspecialist is de laatste tijd flink bezig de AI-mogelijkheden voor zijn platform uit te breiden. Onder meer werden voor onbekende bedragen de data governance startup Okera, de AI storage infrastructuuraanbieder Rubicon en meer recent MosaicML overgenomen.

Daarnaast lanceerde Databricks dit jaar een eigen generatief AI-model, Dolly, dat een alternatief moet bieden voor OpenAI’s GPT-modellen. Andere AI-oplossingen en -tools die dit jaar geïntroduceerd werden, zijn LakehouseIQ, een generatief AI-appliactieontwikkelplatform, en een Unity-catalogus als centrale plaats voor het opzoeken van analytische gegevens.

Zoektocht naar investeringskapitaal

Volgens The Information is dit nog niet genoeg en zoekt Databricks daarom naar nieuw investeringskapitaal. Hoeveel de dataspecialist aan nieuw kapitaal wil ophalen is onbekend.

De zoektocht naar dit kapitaal komt op het moment dat de dataspecialist ongeveer quitte draait. Ondanks een verlies van 827 miljoen euro (900 miljoen dollar) in de afgelopen twee jaar, wist Databricks naar eigen zeggen begin dit jaar de omzetgrens van 919 miljoen euro (de befaamde 1 miljard dollar) te passeren.

Geen beursgang in vooruitzicht

Dat Databricks nu graag investeringskapitaal wil ophalen, wordt verder aangewakkerd doordat het bedrijf voorlopig geen beursgang wil. Onlangs zei CEO Ali Ghodsi tegen Bloomberg dat een beursgang niet op de planning staat. Volgens hem is het beursklimaat nog steeds ongunstig en geeft de status van privébedrijf Databricks juist veel voordelen.

Als privébedrijf kan de dataspecialist veel makkelijker in AI-functionaliteit investeren, omdat het niet constant veratwoording aan aandeelhouders moet afleggen. In het laatste geval zou het moeilijker zijn geweest de waarschijnlijke vele miljoenen dollars voor de recente acquisities te verantwoorden.

