De Franse AI-startup Mistral lijkt een niet te stillen honger naar investeerderskapitaal te hebben. Het bedrijf zou op zoek zijn naar honderden miljoenen euro, op basis van een veronderstelde marktwaarde van ruim 4,6 miljard euro.

Het bedrijf ziet een dergelijke waardering als haalbaar, deels vanwege de prestaties van het nieuwe open-source model Mixtral 8x22B en omdat het recentelijk omzet begon te genereren, meldt The Information. De ‘mixture-of-experts’-architectuur van Mixtral 8x22B minimaliseert hardwaregebruik door alleen het relevante neurale netwerk te activeren bij een prompt, wat de efficiëntie verbeterd.

Al honderden miljoenen opgehaald

Mistral heeft het afgelopen jaar al vier investeringen binnengehaald. Hun eerste financieringsronde van 105 miljoen euro vond plaats in juni 2023, kort na de oprichting van het bedrijf. In december volgde een tweede investering van 385 miljoen euro, waardoor de waardering van het bedrijf toenam tot zo’n twee miljard euro.

Daarna besloot ook Microsoft te investeren in Mistral AI. Opvallend, omdat het bedrijf daarvoor exclusief met OpenAI samenwerkte. Mistral ontving toen 16,3 miljoen dollar (15,2 miljoen euro) van de Amerikaanse techreus. Overigens is dat wel een stuk minder dan de laatste investering van Microsoft in OpenAI van zo’n 11,9 miljard euro. De laatste investering in Mistral betreft een onbekend bedrag van Databricks.

Mistral’s commerciële aanbod omvat Mistral Large, een geavanceerd LLM, naast een kostenefficiënter model genaamd Mistral Small en een enterprise chatbot vergelijkbaar met ChatGPT. Om te concurreren met de aankomende GPT-5 van OpenAI en andere goed gefinancierde rivalen, zal Mistral waarschijnlijk meer investeringen moeten doen in LLM-ontwikkeling, waarvoor ze het nu gezochte extra kapitaal goed kunnen gebruiken.

Mistral’s LLM’s gebruikt in Amerikaanse systemen

Microsoft gaf onlangs aan de LLM’s van Mistral AI beschikbaar te stellen in de Azure-cloud. Eerder dit jaar kondigde AWS aan twee LLM’s van het bedrijf te gaan gebruiken in Amazon Bedrock. Eén daarvan is het open-source LLM Mixtral 8x22B, dat vorige week werd gelanceerd en dat volgens interne evaluaties beter presteert dan de concurrentie.

Een van de zaken waarmee Mistral’s modellen zich onderscheiden -en wellicht kenmerkend voor het Europese karakter ervan- is dat het vanaf het begin meer ondersteuning biedt voor talen naast Engels. Zoals Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Waar de modellen van de Franse start-up nog een streepje voor hebben op de GPT-modellen van OpenAI, is in hun opensource-karakter. Dat maakt dat er meer transparantie is naar klanten toe. Verder geeft het meer opties op het gebied van aanpasbaarheid.

Tegelijk verkent Mistral AI opties om gesloten LLM’s uit te geven. Dat is bijvoorbeeld de benadering voor Mistral Large. Daar hoort ook een betaalde API bij, die 7,30 euro kost voor één miljoen tokens input en 22 euro voor dezelfde hoeveelheid output.

