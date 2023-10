Een onderzoek van online leerplatform edX laat zien dat er enorm hoge verwachtingen van AI bestaan onder leidinggevenden. Zij verwachten een veel grotere rol voor kunstmatige intelligentie in de komende jaren, terwijl slechts 20 procent van de ondervraagde werknemer sdenkt dat hun baan door AI vervangen kan worden.

Het rapport is gepubliceerd onder de naam Navigating the Workplace in the Age of AI. edX werkte samen met onderzoeksbureau Workplace Intelligence om 800 kenniswerkers en 800 leidinggevenden (waarvan 500 CEO’s) te enquêteren.

Het opvallendste resultaat is dat de leidinggevenden verwachten dat 49 procent van de huidige vaardigheden op de werkvloer door AI vervangen zullen worden in 2025. Met andere woorden: zij voorspellen een reusachtige transformatie van de arbeidsmarkt, waarin automatisering nagenoeg overal toegepast zal worden.

Leren werken met AI

Er zijn nog veel horden te nemen voordat de AI-transformatie kan plaatsvinden. Allereerst geeft 87 procent van de zakelijke leiders aan dat ze moeite hebben om getalenteerde werknemers te vinden met AI-vaardigheden. 82 procent is van mening dat AI-talenten beter betaald moeten worden, terwijl 74 procent vindt dat die groep meer promoties verdient. Lager geplaatste arbeid kan volgens hen voor 56 procent vervangen worden. Het belang van AI-kennis wordt hoog ingeschat: 79 procent van de leidinggevenden verwacht dat ze niet voorbereid zullen zijn op de toekomst van het werkend leven als ze niet leren omgaan met AI.

47 procent van deze groep verwacht dat de meeste of alle huidige taken van de CEO overgenomen zullen worden. Onder de kenniswerkers denkt slechts 20 procent dat hun eigen baan op die manier geautomatiseerd kan worden.

Er zit nog niet veel vaart in leerprogramma’s voor AI-inzet tijdens werk. Slechts 24 procent van de ondervraagde kenniswerkers ontvangt lesmateriaal voor het ontwikkelen van AI-vaardigheden.

Omarm AI, of anders

Head of edX for Business Andy Morgan stelt dat bedrijfsleiders een belangrijke keuze te wachten staat: omarm AI of raak achterop. “Ook al zijn er veel manieren waarop leidinggevenden hun organisatie kunnen aanpassen, moet het aanbieden van een uitkomstgericht leer- en ontwikkelprogramma een centraal onderdeel zijn van de langetermijnsstrategie om AI te integreren.”

“Hoewel de meeste hooggeplaatste leidinggevenden erkennen dat AI hun bedrijf een voordeel kan geven, weten uitgekiende leiders dat AI hen ook kan ondersteunen in hun eigen rollen,” stelt Managing Partner bij Workplace Intelligence Dan Schawbel.

