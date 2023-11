Amazon komt met de eigen AI-chatbot Q. De chatbot komt bijna een jaar nadat iedereen kennismaakte met AI-chatbot ChatGPT. Concurrerende chatbots zijn er ondertussen genoeg, maar tot nu nog niet uit de hoek van Amazon.

Amazon Q is het antwoord van Amazon op de berg AI-chatbots die ondertussen op de markt beschikbaar zijn. In zo’n laat stadium nog gebruikers naar de dienst trekken, kan alleen met een onderscheidende factor en Amazon besloot hiervoor in te spelen op de focus op bedrijven.

“Wij denken dat Q het potentieel heeft om voor miljoenen mensen een werkgenoot te worden in hun werkleven”, zegt Adam Selipsky, CEO van AWS.

Stilte doorbroken

Vanuit het bedrijf was het lange tijd stil omtrent een AI-chatbot. Een forse investering in de AI-ontwikkelaar Anthropic, een concurrent van OpenAI, toonde nog steeds niets concreet over wat Amazon rondom het thema aan het uitspoken was. De stilte wordt nu met de introductie van Q doorbroken.

Volgens Selipsky werd er al die tijd naar een oplossing gezocht voor de beveilgings- en privacy-zorgen die bedrijven ervan weerhoudt de technologie in te zetten. De vraag vanuit AWS-gebruikers naar een AI-chatbot in de dienst was er volgens de CEO wel.

In de praktijk komt het neer op een doorzetting van de ingebouwde beperkingen in de dienst naar iedere gebruiker. Bestanden binnen de clouddienst die voor een werknemer niet toegankelijk zijn gemaakt, kunnen dus ook via de chatbot niet worden opgevraagd door deze werknemer. Q steunt daarnaast niet op één model. Het is een product van Amazon Bedrock, dat verschillende foundation models beheerd.

Verdere details

Net als veel andere AI-tools, geeft ook Amazon de mogelijkheid om data die nog niet in de cloud stond te koppelen aan het model. Om Q te gebruiken, betaal je 20 dollar per gebruiker, per maand.

