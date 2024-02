Sinds het begin van het jaar zijn er 34.000 banen verdwenen bij techbedrijven. Ze willen hun personeelsbestand aanpassen om te investeren in nieuwe gebieden, met name in generatieve AI.

Dat blijkt uit cijfers van Layoffs.fyi. In totaal hebben 138 techbedrijven dit jaar al personeel ontslagen. Onder andere Microsoft, Snap, eBay en PayPal hebben honderden of duizenden banen geschrapt. Aan het begin van ieder jaar evalueren techbedrijven vaak hun personeelsbestand. Zo waren er begin 2023 ook forse ontslagrondes, met meer dan 80.000 banen die in een maand verdwenen in de techindustrie. Destijds waren de ontslagrondes een reactie op overinvesteringen in personeel tijdens de coronapandemie.

Volgens analisten die Financial Times sprak, zijn de techbedrijven nu hun middelen aan het herschikken. Hierdoor moeten ze nieuwe middelen krijgen om in generatieve AI te investeren. Ook moet het een signaal afgeven aan aandeelhouders dat de techbedrijven zich blijven focussen op kostendiscipline.

Zorgen in industrie

Na evaluatie van het personeelsbestand concluderen de bedrijven dat er overbodige banen zijn. “Als we een kleinere organisatie hebben, kunnen we meer doen”, duidt Jefferies-analist Brent Thill de denkwijze. “De ontslagen zullen doorgaan en het kan nog erger worden. Het is besmettelijk geworden.”

Autumn Mitchell, een quality assurance tester bij gamebedrijf ZeniMax, bevestigt deze trend. “Iedereen die momenteel in de technologie- of gamessector werkt, maakt zich tot op zekere hoogte zorgen over ontslagen, hetzij voor zichzelf, hetzij voor iemand die ze kennen. Je ziet een bedrijf ontslagen aankondigen en denkt: ‘Daar gaan we, wie zal het volgende week zijn?’”

Recent kondigde bijvoorbeeld het Duitse SAP aan dit jaar een herstructurering door te voeren, die 8.000 banen zal treffen. De ERP-leverancier gaf aan de operationele opzet te moeten veranderen om in te spelen op de belangrijkste strategische groeigebieden. Met name AI biedt voor SAP groeikansen.

