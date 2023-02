Alation introduceert voor het Data Catalog-platform Marketplaces. Met de tool kunnen gebruikers vertrouwde datasets van derde partijen in het dataplatform importeren voor meer inzicht. Ook presenteert de data intelligence-specialist Connected Sheets for Microsoft Excel en Alation Anywhere for Microsoft Teams.

De oplossingen van Alation combineren machine learning met menselijke inzichten voor het verkrijgen van inzichten in de bedrijfsdata, zodat daarop dan de juiste beslissingen kunnen worden genomen.

De introductie van Marketplaces moet het gebruik van data van derde partijen minder risicovol maken. Daarnaast moet het tijd en kosten besparen en complexiteit wegnemen, zo is de gedachte. De tool biedt gebruikers van Data Catalog de mogelijkheid betrouwbare datasets van andere aanbieders in hun platform te importeren en daarmee de eigen data te verrijken.

Datasets die via de tool beschikbaar worden gesteld, zijn onder meer afkomstig van specialisten als Snowflake, AWS en data.gov. De integratie in het dataplatform maakt het mogelijk dat iedereen binnen een bedrijf de externe gegevens kan doorzoeken, zonder dat daarvoor ingewikkelde (technische) handelingen voor worden verricht. Het Data Catalog-platform catalogiseert hierdoor niet alleen meer de eigen in het platform opgeslagen data van bedrijven, maar dus ook die van de uit Marketplaces verkregen externe datasets.

Overige nieuwe oplossingen

Naast Marketplaces, introduceert Alation Connected Sheets for Microsoft Excel- en Alation Anywhere for Microsoft Teams-oplossingen.

De eerste tool zorgt ervoor dat gebruikers nu ook Microsoft Excel spreadsheet tool ondersteunt voor het in real-time importeren van data. Hierbij kan nu data uit verschillende open-source databases naar Excel worden gebracht.

De tool Alation Anywhere for Microsoft Teams helpt business users en data teams met het bekijken van zinvolle metadata uit het Atlation Data Catalog-platform tijdens Microsoft Teams-sessies. Hierdoor kunnen deelnemers makkelijker samenwerken aan het gebruik van deze metadata. De Alation Anywhere for Microsoft Teams is een uitbreiding op vergelijkbare Atlation Anywhere-integraties voor onder meer Slack en de datavisualisatie-omgeving van Tableau.

Marketplaces en Connected Sheets for Microsoft Excel zijn direct beschikbaar. Alation Anywhere for Microsoft Teams wordt binnenkort gepresenteerd.

