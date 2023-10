Alation heeft Analytics Cloud aangekondigd. Door zoveel mogelijk bronnen te controleren krijgen gebruikers een visuele representatie te zien van hun datagebruik. Bedrijven kunnen daarmee de waarde van hun data inschatten en dit op den duur verbeteren.

Met Alation’s Query Log Ingestion-technologie is in te zien welke databronnen het meest worden gebruikt en welke queries door groepen medewerkers gedaan worden. “Data-initiatieven, zoals elk strategisch doel van een bedrijf, moeten een tastbaar rendement leveren om waarde te demonstreren en blijvende ondersteuning en resources te rechtvaardigen,” laat Maxine Geltmeier weten, Data Governance Manager bij First United Bank & Trust. “Het begrijpen en illustreren van deze waarde is het allerbelangrijkst. We moeten ons data maturity-niveau kennen en welke dataprogramma’s passen bij de prioriteiten van onze organisatie en het aandrijven van waarde voor het bedrijf. We zijn er enthousiast over dat we een tool hebben die onze data culture helpt te verbeteren en evolueren. Het zal als een mechanisme dienen om een correlatie te bewijzen tussen data-initiatieven en bedrijfsprestaties. Uiteindelijk stelt dit ons in staat om als verantwoordelijke bewaarders op te treden van data die ons is toevertrouwd.”

Functionaliteit

Met Analytics Cloud kunnen organisaties dus hun zogeheten datacultuur verbeteren. Dit is een vrij breed begrip: het omvat alle opvattingen die binnen een bedrijf bestaan als het gaat om de omgang met data. Een goede datacultuur benut dus in feite de waarde van de gegevens die voor het bedrijf in kwestie beschikbaar zijn. Alation stipt vier componenten aan die hieraan bijdragen, in het Engels geformuleerd: data leadership, data search and discovery, data literacy en data governance.

Via een ‘scorecard’ krijgen organisaties een evaluatie te zien van hun dataprogramma’s, waarbij rekening gehouden wordt met het totale aantal assets die worden bijgehouden, het totaal aantal gebruikers en meer.

De motivatie voor het nieuwe product is dus duidelijk: bedrijven zoeken meer inzicht in hun data en Alation biedt hier meer inzichten in. “Organisaties investeren in data als een vooraanstaand initiatief, dat betekent dat dataleiders waarde moeten kunnen illustreren zoals bedrijfsleiders dat ook moeten doen,” stelt VP of Product Management bij Alation Jonathan Bruce. “Alation Analytics Cloud laat klanten hun data zien op een manier die eerder niet toegankelijk was. Het is gericht op data-analisten en -waarborgers die de adoptie van data catalogs aanjagen en analytische gegevens over gebruik van data aanleveren. Alation brengt de waarde van data intelligence tot leven.”

Alation Analytics Cloud is vandaag gelanceerd.

