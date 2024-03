De leverancier van computer vision-software heeft in een recente investeringsronde 42 miljoen dollar opgehaald, wat neerkomt op 38,9 miljoen euro.

Robovision ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van AI-modellen voor productielijnen en machines. De modellen kunnen de agrarische sector ondersteunen door aanwezig te zijn in een machine die volledig geautomatiseerd planten herkent, plant en plukt. De modellen kunnen ook worden toegepast in medische omgevingen, waarbij de computer op een foto/scan detecteert welke organen zichtbaar zijn.

Met name in de agrarische sector heeft Robovision tot nu toe succes geboekt. Samenwerkingen met partners zijn hierbij cruciaal, aangezien zij de modellen integreren in machines. Op deze manier heeft het bedrijf uit Gent inmiddels meer dan 250 miljoen dollar omzet gedraaid.

Uitbreiden

Aan ambities ontbreekt het niet, want met het nieuwe kapitaal wil Robovision nu de Amerikaanse markt betreden. Het bedrijf heeft aangekondigd een kantoor te openen in de Verenigde Staten, laat de CEO weten aan De Tijd. Op korte termijn zullen vijf tot zes medewerkers het bedrijf in Amerika vertegenwoordigen. Deze medewerkers zullen zich bezighouden met sales, marketing en operatie.

De investering is afkomstig van Target Global, Astanor Ventures en Red River West. Samen met eerdere investeringsrondes heeft Robovision nu in totaal 65 miljoen dollar opgehaald.

Naast de plannen voor de Amerikaanse markt zal het kapitaal ook worden ingezet voor Research & Development om het computer vision-platform te versterken. Daarnaast streeft het bedrijf naar groei in landen waar het reeds aanwezig is. Eerder was al bekendgemaakt dat Robovision van plan is de Duitse markt te betreden.

