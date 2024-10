PyCharm van JetBrains gevormd tot officiële IDE voor OpenCV

JetBrains kondigt een nieuw partnership aan met OpenCV. PyCharm zal de officiële Python IDE worden van deze open-source library voor computer vision als deel van de samenwerking.

JetBrains levert onder het partnership een financiële bijdrage aan OpenCV. Dit geld wordt ingezet om OpenCV.org te onderhouden. Het gaat om een open-source library en belangrijke bron voor velden als AI, machine learning en robotics.

De grootste uitdagers van OpenCV vormen TensorFlow, PyTorch en Keras. Het voordel van OpenCV is de grote compatibiliteit, onder andere met de besturingssystemen macOS, Windows, iOS en Android. Aan de basis hiervan liggen de ontwikkeltalen C en C++ waar OpenCV in geschreven is.

Vrije toegang verzekeren

Volgens het bedrijf is de bijdrage van belang om de library vrij toegankelijk te houden voor ontwikkelaars en onderzoekers. Op dat vlak zitten open-source-projecten in een situatie die het laatste jaar bedreigd wordt. Steeds meer projecten verdwijnen namelijk achter een betaalmuur die wordt opgelegd door de achterliggende commerciële bedrijven die het project onderhouden.

“De bijdrage van JetBrains als Silver Member verzekert dat OpenCV gratis toegankelijk blijft voor ontwikkelaars wereldwijd. De krachtige features van PyCharm zullen zonder twijfel productiviteit verhogen en tot de verbeelding spreken van alle leden van de OpenCV-gemeenschap”, zegt OpenCV-CEO Dr. Satya Mallick.

Belangrijkste features PyCharm

PyCharm zal in ruil dus de officiële Python IDE worden voor OpenCV. JetBrains gelooft dat de tool voordelen kan opleveren voor ontwikkelaars, met name op vlak van efficiëntie en snelheid waarmee een project wordt voltooid. Dit door automatisering van terugkerende processen door zaken zoals een AI Assistant, deep code-analyse en code voltooiing. Verder zijn de diverse ondersteuningen van belang, die is er onder andere voor Hugging Face, Databricks, Conda en dbt-Core.

Lees ook: JetBrains brengt 2024.2-updates naar alle IDE’s