Anthropic heeft een iOS-app geïntroduceerd die gebruikers direct toegang geeft tot de GenAI-functionaliteit van de Claude 3 LLM’s.

Voorheen waren de Claude 3 LLM’s alleen toegankelijk via een website en AI- en API-geïntegreerde oplossingen van derden. De zojuist uitgebrachte iOS-app maakt het ook mogelijk om, net zoals concurrent OpenAI doet met zijn mobiele app voor ChatGPT, via mobiele apparaten conversaties met de Claude 3 LLM’s te voeren en afbeeldingen te uploaden voor analyse.

De iOS-app kan door elke Claude 3-abonnee, inclusief gratis gebruikers, gratis worden gedownload vanuit de Apple App Store. Alleen gebruikers in Nederland die via de API toegang hebben tot de LLM’s kunnen mogelijk deze mobiele app gebruiken. Toegang tot de Claude LLM’s via het web is momenteel nog niet mogelijk in ons land.

Anthropic geeft aan dat er binnenkort ook een Android-app beschikbaar zal komen.

Nieuw Team-abonnement

Naast de nieuwe iOS-app heeft de Anthropic ook zijn nieuwe Teams-abonnement geïntroduceerd. Dit abonnement komt naast de Free- en Pro-tier. Het Teams-abonnement is bedoeld voor teams van minimaal vijf deelnemers. Teams-abonnees krijgen toegang tot meer en snellere chatsessies, alle drie Claude 3 LLM’s, en een groter contextvenster van 200.000 tokens voor het verwerken van lange documenten of het voeren van gedetailleerde conversaties.

Binnen dit abonnement zijn ook verschillende groepsbeheertools en factuurbeheer beschikbaar. Gebruikers kunnen ook gemakkelijk schakelen tussen de verschillende Pro- en Teams-abonnementen.

Het Anthropic Teams-abonnement kost in Amerika 30 dollar per maand/seat, op de Nederlandse prijzen hebben we nu geen zicht.