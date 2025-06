Claude-maker Anthropic aangeklaagd door Reddit

Reddit beschuldigt AI-bedrijf Anthropic van het meer dan 100.000 keer opvragen van content sinds juli 2024, hoewel het bedrijf beweerde zijn bots al in mei van dat jaar te hebben geblokkeerd. Alleen betalende partijen mogen Reddit-inhoud overnemen.

Reddit stapte woensdag naar een rechtbank in San Francisco met een rechtszaak tegen Anthropic. Reddit claimt dat de LLM-maker het platform voortdurend heeft bezocht ondanks eerdere beloftes om dit niet meer te doen.

Voordat bleek dat generatieve AI aan de man te brengen was via aanvankelijk ChatGPT, waren de ontwikkelaars van deze technologie zich al bewust van de goudmijn aan content die Reddit representeert. Niet per se de reacties van gebruikers zelf, die net als elders op het internet af en toe wankele relatie met de werkelijkheid hebben. Echter zijn de gedeelde links een sterk filter voor content crawlers, aangezien de URL’s vanuit Reddit naar externe sites wijst op het feit dat deze informatie ook echt geraadpleegd wordt.

Reddit bijt van zich af

Kortom, Reddit heeft iets te verdedigen. Het bijt dan ook van zich af. In de rechtszaak typeert Reddit het bedrijf als een “laat bloeiend AI-bedrijf dat zichzelf presenteert als een white knight” van de AI-industrie. Het platform spreekt over twee gezichten van Anthropic: een openbaar gezicht dat probeert zich als moreel correct voor te doen, en een ware aard die regels negeert als deze interfereert met winst maken.

Ben Lee, juridisch directeur van Reddit, benadrukt de unieke waarde van Reddit’s content. “Reddit’s menselijkheid is uniek waardevol in een wereld die platgedrukt wordt door AI,” aldus Lee. Hij wijst erop dat het platform bijna 20 jaar aan rijke, menselijke discussies host over vrijwel elk denkbaar onderwerp.

Deze waardevol content is precies waar AI-bedrijven naar op zoek zijn. Inmiddels is duidelijk dat daar wel de portemonnee voor getrokken moet worden. Google sloot eerder al een deal van 60 miljoen dollar per jaar met Reddit voor AI-trainingsdata. Het toont aan dat deze informatie enorme commerciële waarde heeft. Eerder sloot Reddit de voorheen gratis API af om AI-scrapers in de weg te zitten, iets dat leidde tot het verdwijnen van alternatieve Reddit-apps.

Groeiende juridische strijd

Dit is niet de eerste keer dat Anthropic voor de rechter wordt gesleept. In augustus vorig jaar startten drie auteurs al een massaclaim, waarin zij beweren dat het bedrijf een multimiljardenbusiness heeft opgebouwd door “honderdduizenden auteursrechtelijk beschermde boeken te stelen”. Ook Universal Music klaagde het bedrijf aan over systematische inbreuk op songteksten.