Tijdens Knowledge 2024, de jaarlijkse conferentie van ServiceNow, gaat het vrijwel alleen maar over AI. De meeste aankondigingen die ServiceNow deze week doet, zijn AI-gebaseerd. Of het nu gaat om nieuwe features of samenwerkingen met partners, overal staat AI aan de basis. Overal moet Now Assist beschikbaar komen, de Copilot van ServiceNow.

Bill McDermott, de CEO van ServiceNow, is ervan overtuigd dat genAI de wereld gaat veranderen. Hij verwacht dat 70 procent van de banen binnen drie jaar verandert door de komst van AI. ServiceNow beschikt over het Now platform en heeft de potentie om veel innovatie rondom AI te faciliteren. Veel enterprise-organisaties maken al gebruik van ServiceNow, zij gebruiken het al dagelijks als een ‘single pane of glass’ voor menig businessapplicatie. Nu voegt ServiceNow daar een compleet AI-portfolio aan toe onder de vlag van het bestaande Now Assist.

Ook is Now Assist nu beschikbaar binnen Strategic Portfolio Management (SPM), zodat er nog betere strategische beslissingen kunnen worden genomen op basis van de informatie binnen SPM.

ServiceNow kiest voor open benadering

ServiceNow laat zich overigens niet vastpinnen door exclusief voor bepaalde AI-modellen te kiezen. Het kiest een open benadering en biedt klanten de mogelijkheid om hun eigen modellen te gebruiken binnen het Now-platform. ServiceNow ontwikkelt ook zelf modellen om binnen bepaalde industrieën het verschil te kunnen maken.

Playbook generation en app generation

Tijdens Knowledge heeft ServiceNow de nodige nieuwe AI-oplossingen gepresenteerd. Zo introduceert het onder meer Playbook generation en App generation. Hiermee kunnen ontwikkelaars snel low-code apps en workflows ontwikkelen. De AI genereert de basis en middels low-code/no-code kunnen de applicaties en workflows waar nodig worden geperfectioneerd en afgemaakt. Volgens ServiceNow gaan gebruikers hier uren aan tijd besparen, want de meest complexe workflows en applicaties kunnen worden gegenereerd met deze nieuwe applicaties.

Knowledge base article generation

Een van de vervelendste taken wordt ook grotendeels geautomatiseerd met AI, middels Knowledge base article generation. Niet langer hoeft een medewerker een compleet knowledge base-artikel zelf te schrijven. Die kan nu AI gebruiken om op basis van nieuwe applicaties, workflows of tickets een artikel te laten genereren.

Service Catalog item generation

Ook Service Catalog items kunnen nu met behulp van AI worden gegenereerd. Zeer handig voor processen waarbij opmaak van formulieren is vereist. Bijvoorbeeld als iemand een nieuwe laptop wil aanvragen: de AI kan direct een compleet formulier genereren, waarop staat waar het apparaat aan moet voldoen. Door middel van tekst kan een gebruiker aangeven hoe het service catelog item eruit moet zien, vervolgens wordt het catalog item aan de hand van die instructie gegenereerd, inclusief omschrijving en de benodigde vragen.

Prompt management

Wat op geen enkel platform kan ontbreken is natuurlijk prompt management. Vooralsnog enkel beschikbaar in Now Assist for IT Service Management, maar deze komt op termijn breder beschikbaar. ServiceNow Administrators kunnen zeer eenvoudig via een no-code editor prompts verbeteren, voorzien van additionele informatie en waar nodig aanvullen.

Meer op komst

Dit zijn vooralsnog de belangrijkste nieuwe aankondigingen tijdens Knowledge 2024, maar we hebben begrepen dat er deze week nog meer aan komt. Blijf Techzine dus volgen!