ServiceNow introduceert Core Business Suite met AI-oplossingen voor mid-market

ServiceNow heeft tijdens Knowledge 2025 de nieuwe Core Business Suite geïntroduceerd. Dit is een AI-oplossing die kritieke bedrijfsprocessen zoals HR, inkoop, financiën, facilities en juridische zaken snel kan transformeren. De suite verbindt medewerkers, leveranciers, systemen en data op één plek, waardoor organisaties van alle formaten sneller en efficiënter kunnen werken. ServiceNow zet hierbij in op de mid-market en een snelle implementatie die binnen enkele weken mogelijk moet zijn.

De nieuwe Core Business Suite biedt een geïntegreerde aanpak waarmee organisaties snel en eenvoudig bedrijfsprocessen kunnen verbeteren met AI. Volgens IDC zal 67 procent van de geschatte 227 miljard dollar aan AI-uitgaven in 2025 afkomstig zijn van bedrijven die AI in hun belangrijkste processen willen integreren. ServiceNow speelt hierop in door AI, data en workflows samen te brengen op één platform.

“Om te slagen in een AI-first wereld moeten bedrijven kritieke workflows verbinden en teams in elke functie versterken,” aldus Josh Kahn, SVP en GM, Core Business Workflows bij ServiceNow. De nieuwe Core Business Suite moet onder meer een doelgerichte case management-oplossingen leveren. Daarnaast moet het productiviteit naar een hoger niveau tillen door teams en AI-gestuurde workflows te verbinden, silo’s te elimineren en medewerkers slimmer en beter te laten werken.

Door de Core Business Suite te introduceren wil ServiceNow meer organisaties aan zich binden. Ze richten zich hiermee niet meer exclusief op enteprise-organisaties, maar ook op de mid-market. De definitie van mid-market blijft altijd een beetje lastig, want dat heeft in de Verenigde Staten een hele andere betekenis dan in Europa. We spraken hierover met Peter Russo, VP Core Business Workflows, bij ServiceNow. Hij stelde dat het gaat om organisaties tot 5000 medewerkers. Het startpunt ligt in de Verenigde Staten rond de 1000 werknemers, iets dat in Europa lastig zal worden, wij vermoeden dat het getal daar lager zal komen te liggen. Feit is dat ServiceNow nu een weg inslaat om meer en kleinere organisaties op het platform te laten landen. In de video hierboven ons hele gesprek met Russo.

Eén toegangspunt voor alle werkplekbehoeften

De Core Business Suite brengt functionaliteiten uit verschillende divisies samen in één uniforme ervaring. ServiceNow stelt dat het enterprise-grade intelligentie, efficiëntie en productiviteit hiermee kan schalen naar middelgrote en commerciële klanten.

Dit is mogelijk door alles naadloos met elkaar te verbinden, denk aan medewerkers, leveranciers, IT-systemen en data van zowel binnen als buiten het ServiceNow AI Platform. Het elimineert veel van de bekende silo’s en verenigt verzoeken en processen binnen HR, inkoop, financiën, facilities en juridische afdelingen.

Core Business Suite is binnen enkele weken te implementeren

De Core Business Suite is gebouwd voor snelle implementatie, in de meeste gevallen moet dit in enkele weken mogelijk zijn. AI-agents helpen bij de setup en automatisering vanaf dag één. Dit betekent snellere time-to-value, lagere kosten en consistente ervaringen, zelfs voor kleinere teams of bedrijven zonder grote IT-afdelingen.

In de praktijk betekent dit dat medewerkers snel en eenvoudig toegang hebben tot veel bedrijfsinformatie, ondersteund door AI die net zo slim is als de beschikbare data. Door gebruik te maken van rijke contextuele data kunnen cases snel worden opgelost, terwijl teamleiders inzicht hebben in alle prestaties voor continue verbetering.

Core Business Suite moet ServiceNow-adoptie vergroten

De Core Business Suite moet ervoor gaan zorgen dat meer organisaties ervoor kiezen om ServiceNow te adopteren. ServiceNow lijkt vooral in te zetten op een laagdrempelige instap, waarmee organisaties snel het nieuwe AI-platform kunnen implementeren en processen binnen de organisaties kunnen automatiseren op het gebied van HR, financiën, inkoop, juridische en werkplekactiviteiten.

Dit moet leiden tot snelle resultaten en betere ervaringen voor teams op elk niveau, maar ook een goede ROI, waardoor organisaties mogelijk nog meer gaan investeren in ServiceNow.

Lees ook: De AI-chaos beheren met ServiceNow’s AI Control Tower