Anthropic, het AI-bedrijf waar Amazon en Google miljarden in hebben gestoken, heeft zijn kernproduct Claude beschikbaar gemaakt in Europa.

Claude was al beschikbaar in andere landen, maar onze regio moest nog op zich laten wachten. Het is niet ongebruikelijk dat de uitrol van generatieve AI-oplossingen in Europa later plaatsvindt vanwege zorgen en wetgeving vanuit de Europese Unie. “We hebben Claude ontworpen met een sterke toewijding aan nauwkeurigheid, veiligheid en privacy”, aldus Anthropic-CEO Dario Amodei.

In de EU werd eerder dit jaar de AI Act goedgekeurd, die de technologie moet reguleren. De regelgeving kijkt onder meer naar het risico van AI, waarbij het kan worden gecategoriseerd als een laag, medium, groot of onacceptabel risico.

Anthropic is een van de paradepaadjes van grote techbedrijven. Het wordt gezien als een sterke concurrent voor OpenAI, waar Microsoft flink in heeft geïnvesteerd. Amazon maakte eind maart nog een investering bekend van 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) in Anthropic, terwijl Google vorig jaar al aankondigde tot 2 miljard dollar in het AI-bedrijf te steken.

Stap naar Europa

Met de komst naar Europa kan Claude zijn user base verder uitbreiden. De chatbot ondersteunt naast Engels ook Frans, Duits, Spaans en Italiaans. We begrepen uit een vraag aan Claude zelf dat de Nederlandse taal nog niet officieel wordt ondersteund.

Claude is beschikbaar via de browser en een iOS-app. Het is gratis toegankelijk. Wel is er een Claude Pro-versie beschikbaar, waarmee gebruikers toegang krijgen tot alle modellen (waaronder Claude 3 Opus). De Pro-versie kost 18 euro per maand, maar daar komt nog belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bovenop. Daarnaast is er een Team-abonnement van 28 euro per maand, met een minimum van vijf deelnemers.

