TomTom levert data voor Microsoft-diensten

Microsoft en TomTom tekenen een partnership waarin verkeersinformatie en kaarten worden geleverd in ruil voor AI-functionaliteiten. Microsoft wil de data van TomTom integreren in Azure Maps, Bing, Power BI en Microsoft 365.

Het Nederlandse TomTom kan binnenkort AI-functionaliteiten integreren in zijn producten. Daarvoor krijgt het hulp van Microsoft, waarmee het pas een langetermijnovereenkomst tekende. Een soortgelijke partnership liep al tussen TomTom en Microsoft voor het ontwikkeling van een AI-assistent voor de autobestuurder. De nieuwe overeenkomst overstijgt deze specifieke use case.

Microsoft kan zijn aanbod dan weer versterken met locatie-gebaseerde diensten. Er is interesse om deze diensten te integreren in Azure Maps, Bing, Power BI en Microsoft 365. Azure Maps is een tool die volledig draait rond locatie-gegevens en kan worden gebruikt voor het verwerken van locatiedata van klanten.

De integratie blijkt overigens al van start te zijn gegaan. “Microsoft is al bezig met de introductie van TomTom’s Traffic, gebaseerd op onze nieuwe TomTom Orbis-kaarten, en we kijken ernaar uit om hen verder te ondersteunen met de nieuwste en meest nauwkeurige locatiegegevens”, zegt Harold Goddijn, CEO van TomTom.

AI-initiatieven voor de auto-industrie

In de overeenkomst beloven beide partijen verder een samenwerking voor AI-producten voor de auto-industrie, logistiek en mobiliteit in de algemene zin. Deze samenwerking omvat ook het ondersteunen van succesverhalen van klanten en het bieden van deskundige begeleiding.

Tot slot herbevestigt TomTom de voorkeurspositie van Microsoft Azure voor cloud-activiteiten.

