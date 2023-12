Generatieve AI zal binnenkort de auto bereiken. TomTom en Microsoft slaan de handen ineen om bestuurders te voorzien van een AI-assistent in de auto. Het belooft meer te bieden dan alleen een gimmick als automakers ermee in zee stappen.

TomTom heeft met behulp van Microsofts AI-suite een “conversational automotive assistant” gebouwd. Deze assistent moet ervoor zorgen dat stembediening in de auto een stuk natuurlijker dan voorheen te maken. Dit zou aanzienlijk meer om het lijf moeten hebben dan de huidige functionaliteit binnen Android Auto en Apple CarPlay, die in feite respectievelijk Google Assistant en Siri in het infotainmentsysteem integreren. Bij die oplossingen fungeert de stem enkel als een alternatief voor knop- of touchbediening.

De nieuwe innovatie van TomTom zou het mogelijk moeten maken om alles van aircobediening tot navigatie en radiostations te wijzigen. Dat klinkt wellicht niet al te revolutionair. De nieuwe aanpak kan toch op den duur veel meer te bieden dan alleen Siri 2.0. Dat heeft het te danken aan de integratie met Microsofts AI-diensten.

Niet ChatGPT in de auto

De implementatie van TomTom haakt in op de Microsoft Azure OpenAI Service, waarin meerdere LLM’s en extra diensten verpakt zijn, zoals text-to-speech via Azure AI Speech. Automakers kunnen daardoor nog allerlei aanpassingen verrichten, zodat hun eigen applicaties en diensten volledig met de AI-assistentie integreren. Hierbij valt de eigen data in te zetten via Azure Cosmos DB en zou de “ingebouwde verantwoorde AI” ervoor moeten zorgen dat ongewenste outputs niet voorkomen. Microsoft heeft zelf al geclaimd dat er met een hoogwaardige dataset sterke resultaten uit een AI-model te behalen zijn, zelfs met “small language model” Phi-2.

Met andere woorden: de aankondiging is een aanzet om autofabrikanten eenvoudiger generatieve AI te laten implementeren. Hoewel TomTom de innovatie van een showcase voorziet op CES 2024, zal het nog even duren voordat er daadwerkelijk een auto met de nieuwe AI-assistent rondrijdt. Toch kan het met deze integratie met Microsoft profiteren van de innovaties die dat bedrijf en OpenAI doorvoeren op Azure, met nieuwe modellen, betere fine-tuning en sterkere ‘guardrails’ om AI-outputs betrouwbaar te maken.

Een aankondiging die meldt dat er generatieve AI in je auto belandt, zal sommige lezers bekend voorkomen. Zo testte Mercedes-Benz medio dit jaar een integratie met ChatGPT in het eigen MBUX-systeem. Aan deze bètatest deden 900.000 bestuurders mee, waar verder geen resultaten van bekend zijn. Hoe dan ook was er vooral toekomstmuziek te horen vanuit Mercedes, met weinig concrete integraties. Nu krijgen we van TomTom wellicht geen datum te horen, maar lijkt hier geen sprake van enkel inspelen op een hype.

Wat er mogelijk zal worden

Het Amsterdamse bedrijf biedt zelf de TomTom Digital Cockpit, waarin de nieuwe AI-oplossing eveneens te vinden is. Daarbij ligt de nadruk op een open en modulaire structuur. Dat zorgt ervoor dat autofabrikanten zelf kunnen bepalen wat men wel en niet wil overnemen van dit aanbod.

Op andere fronten werken Microsoft en TomTom al uitgebreid samen. Zo zijn beide partijen vooraanstaande leden van de Overture Maps Foundation. Op den duur hoopt dat collectief een digital twin van de gehele aardbol hoopt te realiseren. Het zal daarmee de bestaande expertise van TomTom op het gebied van navigatiekaarten aanvullen met data van andere partijen. Daardoor kan een AI-assistent over nog meer informatie beschikken.

Microsoft heeft zelf het Connected Vehicle Platform (CHV), waar TomTom in 2019 al aan bijdroeg met de eigen navigatietechnologie. Het is relatief stil rondom dit platform, dient gezegd te worden. Dit is opmerkelijk, aangezien Microsoft wel nog werkt aan innovaties voor automotive (maar daarbij CHV niet noemt). Het gaat bij dergelijke initiatieven al snel over een toekomst van zelfrijdende auto’s. Het concept van de ‘connected car’ is juist veel breder dan die doelstelling. Zo wordt in de aankondiging van de nieuwe AI-assistent ook gesproken over cloud analytics, dat volgens TomTom een aanvulling zal zijn op de “in-vehicle digital cockpit” en het infotainmentsysteem. Concreet kan dit inhouden dat predictive analytics in de gaten houdt wanneer een auto onderhoud nodig heeft en hoe er zo efficiënt mogelijk gereden kan worden, bijvoorbeeld door dit visueel aan te geven op de dashboard. Als dat soort zaken ook geïntegreerd worden in een AI-assistent, mogen we van een echt gesprek tussen bestuurder en chatbot spreken. Vooralsnog presenteert men het toch als uit de kluiten gewassen Siri 2.0. De doelstelling zal op de lange termijn een stuk ambitieuzer zijn.

