Onderzoek gestart naar investering van Amazon in Anthropic

De investeringen van Amazon in AI-bedrijf Anthropic hebben de aandacht getrokken van mededingingsautoriteiten. Het lijkt een late reactie op investeringen die in 2023 al werden aangekondigd, maar de autoriteiten hebben gewacht tot het geld volledig bij Anthropic zat.

Nu Amazon de laatste centen van de investering van 4 miljard dollar (3,71 miljard euro) in Anthropic heeft gedaan, is de antitrust-regulator uit het Verenigd Koninkrijk sceptisch over de nauwe band tussen beide bedrijven. Een onderzoek naar mogelijke inmenging van Amazon in het handelen van Anthropic, wordt daarom geopend.

De eerste fase van het onderzoek wordt geopend, wat de autoriteit 40 werkdagen geeft om te bekijken of de investering voldoet aan de regels om een onderzoek te kunnen openen. In deze fase bekijkt de instelling ook of concurrenten in het VK nadeel ondervinden van de investering.

Kwaliteit van OpenAI evenaren

De investering werd in korte tijd afgerond: de aankondiging gebeurde in september 2023 en in maart 2024 maakte Amazon de laatste 2,55 miljard euro over. Voor het AI-bedrijf kwam er voor het eerst een groot bedrijf een investering binnenbrengen van een miljarden-bedrag. Niet veel later volgde Google het voorbeeld, met een investering van 2 miljard dollar. Deze financiële bijdrage is sinds vorige week het onderwerp van onderzoek bij dezelfde autoriteit: de Competition and Markets Authority (CMA). Salesforce en Mento Ventures vulde het potje verder, waar uiteindelijk 6.8 miljard euro in zat om AI verder te ontwikkelen.

Amazon kon via het partnership de nieuwste modellen van Anthropic steeds beschikbaar stellen op Bedrock. Het AI-bedrijf is de ontwikkelaar van Claude-modellen. Deze modellen halen in benchmark-testen het niveau van de modellen van OpenAI, of presteren zelfs beter.

Gewoonte CMA

De CMA opent overigens een onderzoek naar ieder partnership tussen een big tech-bedrijf en een start-up uit het AI-veld. Voor de samenwerking tussen OpenAI en Microsoft is het lot niet anders. Alleen de investering van Microsoft in het Franse Mistral AI ontspringt de dans, doordat het bedrag van 15 miljoen euro te laag was om een officieel onderzoek te mogen openen.

