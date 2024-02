Een Franse AI-start-up heeft deze week samenwerkingen gesloten met AWS en Microsoft. Heeft Europa een eigen OpenAI? Voornamelijk de interesse van Microsoft in de start-up is voor dat vraagstuk van belang. Dit bedrijf werkte hiervoor namelijk exclusief met OpenAI samen.

Mistral AI werd door Europa in de context van de AI Act al geprezen als een beloftevolle en Europese AI-start-up. Vanuit de start-up leek er lange niets veelbelovends van de band te rollen, tot het bedrijf deze week twee deals kon sluiten met internationale IT-bedrijven. Om nog duidelijker te maken dat Mistral AI de laatste maanden niet stil heeft gezeten, brengt het in dezelfde week ook nog een nieuw large language model uit.

AWS en Microsoft

De samenwerkingen die Mistral AI deze week wist te sluiten, zijn niet de minste. AWS geeft aan twee LLM’s van het bedrijf beschikbaar te stellen in Amazon Bedrock. Microsoft zal de LLM’s van Mistral AI beschikbaar stellen in de Azure-cloud.

Microsoft krijgt de primeur om Mistral Large als eerste beschikbaar te stellen. Mistral Large is het nieuwste LLM uit de stal van Mistral AI. Met de capaciteiten van dit model gaat de start-up rechtstreeks de concurrentie aan met top-modellen zoals GPT-4 en Claude 2. “Mistral Large behaalt sterke resultaten op veelgebruikte benchmarks, waardoor het het de tweede plaats krijgt tussen alle modellen ter wereld die algemeen beschikbaar zijn via een API (naast GPT-4)”, schrijft het bedrijf in de aankondiging.

De LLM’s van Mistral AI worden door AWS geprezen om een goede verhouding tussen de kosten en de kwaliteit van de LLM’s. Dat maakt de modellen uiterst geschikt om nieuwe doelgroepen aan te spreken die minder middelen kunnen vrijmaken om te investeren in AI. Dat is trouwens geen manier om te zeggen dat de LLM’s van mindere kwaliteit zijn, want AWS haalt aan dat de modellen een zeer snelle interfercing-snelheid bieden.

Anders dan OpenAI en dat is een voordeel

Waar de modellen van de Franse start-up zelfs een streepje voor hebben op de GPT-modellen van OpenAI, is in hun opensource-karakter. Dat maakt dat er meer transparantie is naar klanten toe. Verder geeft het meer opties op vlak van aanpasbaarheid. Daar zal alleen wel de nodige kennis voor in een bedrijf aanwezig moeten zijn.

Tegelijjk verkent Mistral AI wel opties om gesloten LLM’s uit te geven. Dat is bijvoorbeeld de nieuwe benadering voor Mistral Large. Daar hoort ook een betaalde API bij, die 7,3 euro kost voor één miljoen tokens input en 22 euro voor dezelfde hoeveelheid output.

Het Europese karakter keert dan weer terug in de ondersteunde talen voor de modellen. Bij de grote techbedrijven is het vaak wachten totdat de beschikbaarheid wordt uitgebreid naar meer talen dan alleen het Engels. Dat is bijvoorbeeld bij de beschikbaarheid van Gemini Ultra van Google het geval. Het LLM Mixtral 8x7B dat binnenkort beschikbaar komt in Amazon Bedrock, biedt vanaf de lancering ondersteuning voor Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Deze talen zijn ook het leidend model voor de lancering van Mistral Large.

Tweede AI-partner voor Microsoft

De sterktes hebben alvast Microsoft kunnen overtuigen om ook te investeren in de start-up. Het bedrijf investeert vijftien miljoen euro. De investering heeft dus een veel lagere waarde dan de laatste investering van Microsoft in OpenAI, waar 11,9 miljard euro mee gemoeid was. De geschatte waarde van Mistral AI ligt met 2 miljard euro dan ook alvast een stuk lager dan het bedrag dat Microsoft in OpenAI investeerde.

Dat maakt de investering van Microsoft in Mistral AI niet minder opvallend. Microsoft werkte hiervoor exclusief samen met OpenAI, waarvan het de LLM’s gebruikt in zijn AI-assistent Copilot. Eerdere tekenen om de afhankelijkheid van OpenAI te verminderen waren er al toen Microsoft een eigen AI-team vormde om kleinere modellen te ontwikkelen. Het bedrijf zegt zelf dat het met deze nieuwe investering zijn voetafdruk wil vergroten in de AI-industrie. Het lijkt voornamelijk te gaan om een stevigere grip op de Europese AI-markt.

Geen hart voor Europa?

Wel trekt de investering van Microsoft opnieuw de aandacht van Europese autoriteiten. De investering van Microsoft zou worden omgezet in aandelen in de volgende financieringsronde van het bedrijf, weet Reuters. Het onderzoek is nodig omdat er gedacht wordt dat Mistral AI met deze deal tegen de schenen van Europa schopt.

Zo wordt de deal onthaald als een rechstreekse aanval op de AI Act. Het bedrijf maakte zich eerder al zorgen over de potentiële impact van de wet op het groeivermogen van Europese AI-start-ups en vroeg daarom uitzonderingen op enkele wetten. De deal met Microsoft laat wetgevers nu twijfelen over de ware intenties van het uiten van deze zorgen. “De wet stortte bijna in onder het mom van geen regels voor ‘Europese kampioenen’, en kijk nu. Er is gespeeld met de Europese toezichthouders”, verklaarde Kim van Sparrentak, lid van het Europees Parlement en betrokken bij het opzetten van de AI Act hierover.

Mistral AI lijkt dus zeker de titel van beloftevolle AI-start-up in te lossen. Daar zijn samenwerkingen met AWS en Microsoft het bewijs van en in het bijzonder de investering van Microsoft in het bedrijf. Ondanks dat succes twijfelen officiële leden van Europese instanties of dit wel een goede zaak is. Omwille van het eerdere lobbyen van Mistral AI om onder regels van de AI Act uit te komen, voelen zij zich bespeeld. Europa heeft dus mogelijks een sterke concurrent voor OpenAI, maar Europa lijkt daar zelf niet al te gelukkig mee.