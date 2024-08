Grok-2 genereert afbeeldingen en heeft te weinig restricties

Twee nieuwe Grok-modellen werden recent gelanceerd door xAI. Het is de tweede versie van het taalmodel en haalt de banden met het socialmediaplatform X nog steviger aan.

Grok-2 zou beter kunnen redeneren en is in staat afbeeldingen te genereren. Dit in vergelijking met de 1.5-versie van de chatbot die enkele maanden geleden werd vrijgegeven. Het model komt er ook in een tweede, mini-variant.

De capaciteiten van Grok-2 werden door xAI getest via Chatbot Arena. Dit platform geeft iedereen de kans om vragen te stellen aan verschillende LLM’s en het favoriete antwoord aan te duiden. Op deze populariteitstest haalt Grok-2 het niet van ChatGPT-4o.

Het model heeft daarnaast een aantal standaardtesten doorlopen waarin wiskundig inzicht en begrijpend lezen onder andere werd getest. “Bovendien blinkt Grok-2 uit in op visie gebaseerde taken en levert het state-of-the-art prestaties op het gebied van visueel wiskundig redeneren (MathVista) en op documentgebaseerde vraagbeantwoording (DocVQA)”, klinkt het.

Politieke figuren in afbeeldingen

Naast geclaimde verbeteringen in chat, coderen en redeneren, kan Grok-2 afbeeldingen genereren op X. Over die functionaliteit worden de eerste resultaten al gedeeld op het socialmediaplatform.

Het valt gebruikers voornamelijk op dat op het genereren van afbeeldingen de restricties nog niet zo streng zijn als in andere AI-modellen. Dat maakt het mogelijk afbeeldingen te cre├źren van politieke figuren.

Grok 2.0 …. Ohh boyyyy ­čść­čść­čść pic.twitter.com/TjzB7WMhVp — Benjamin De Kraker ­čĆ┤ÔÇŹÔśá´ŞĆ (@BenjaminDEKR) August 14, 2024

Het is onduidelijk of Grok-2 de verzonnen afbeeldingen voorziet van een watermerk. OpenAI doet dit bijvoorbeeld op basis van de C2PA-standaard waardoor metadata in de afbeelding wordt gezet.

B├Ętaversie, API volgt

Toegang tot het LLM is slechts te verkrijgen via X. Gebruikers moeten daar bovendien een betalend abonnement voor hebben in de vorm van een Premium- of Premium+ -account. Deze gebruikers kunnen toegang krijgen tot de twee nieuwe modellen, al gaat het voorlopig wel om een b├Ętaversie.

Later deze maand zal xAI de API vrijgeven voor beide modellen. Ontwikkelaars vinden deze via het nieuwe enterprise API-platform.

