De chatbot zal vanaf volgende week beschikbaar zijn voor Premium-gebruikers van het socialmediaplatform X.

Grok-1.5 zal ergens “in de komende dagen” te gebruiken zijn op het X-platform. Met het nieuwe model wil xAI, het bedrijf van Elon Musk achter de chatbot, verbeteringen aanbrengen ten opzichte van Grok-1. Het nieuwe model zal met name codeer- en wiskundetaken beter uitvoeren. Op de benchmark voor codegeneratie en probleemoplossing scoorde Grok-1 nog 63,2 procent, maar dit stijgt naar 74,1 procent. Op het gebied van wiskunde behaalt het nieuwe model in de MATH-benchmark een score van 50,6 procent, aanzienlijk hoger dan de 23,9 procent van zijn voorganger.

Een nieuwe functie van Grok-1.5 maakt het mogelijk om langere en complexere prompts te verwerken, waarbij de instructies nauwlettend worden gevolgd.

X moet steeds meer uitgroeien tot een alles-in-eenplatform dat meer biedt dan alleen een socialmediamerk. Een capabele chatbot hoort daar tegenwoordig bij. Wat enkele weken geleden werd toegevoegd om de mogelijkheden uit te breiden, was de optie om via X audio- en video-oproepen uit te voeren.

Een premium abonnement kost 11 euro per maand of 114,99 euro per jaar. Eerder was voor toegang tot Grok nog een Premium+-abonnement nodig, dat 24,99 euro per maand of 264,99 euro per jaar kost.

Concurrentie

Musk maakte Grok eerder deze maand open-source, wat wordt gezien als een reactie op zijn kritiek op ChatGPT van OpenAI. Hij is het er niet mee eens dat OpenAI geen open-source strategie volgt, iets wat volgens hem wel de belofte was bij de oprichting van OpenAI. Musk was in een zeer vroeg stadium betrokken bij OpenAI.

De topman claimt nu ook op X dat Grok-2, het model dat momenteel wordt getraind, alle AI op elk gebied zal overtreffen. Naast coderen en wiskunde is taalbegrip van een LLM een belangrijke benchmark om de prestaties te laten zien.

