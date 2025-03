Salesforce zet nieuwe standaard met Agentforce 2dx: AI-agents worden proactief

Salesforce heeft vandaag Agentforce 2dx aangekondigd, een significante upgrade van het eigen AI-agent platform. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om AI-agents proactief in te zetten binnen elk bedrijfsproces. Agentforce heeft een hele rits aan nieuwe ontwikkeltools gekregen en de AppExchange App Store is uitgebreid met AgentExchange voor het delen van kant-en-klare agents.

De aankondiging van Agentforce 2dx volgt slechts enkele maanden na de introductie van Agentforce 2.0 en laat zien dat Salesforce het tempo erin houdt. Waar veel bedrijven nog worstelen met de implementatie van basis AI-functionaliteit, zet Salesforce nu een volgende stap door AI-agents volledig autonoom te laten opereren binnen bedrijfsprocessen.

Van reactief naar proactief

Met Agentforce 2dx breidt Salesforce de mogelijkheden van het platform significant uit. Waar eerdere versies van Agentforce vooral reageerden op gebruikersinteracties, kunnen AI-agents nu zelfstandig actie ondernemen op basis van veranderingen in data en bedrijfsprocessen. Dit maakt het mogelijk om agents in te zetten voor complexere taken zonder directe menselijke tussenkomst.

AI ondersteuning bij het bouwen van agents

Ontwikkelaars en gebruikers die aan de slag gaan met het bouwen van agents krijgen nu ook hulp van een AI. Het creëren van topics en acties kan nu ook met ondersteuning van AI. Die zorgt ervoor dat de instructies logisch zijn opgebouwd en dat de AI daar goed mee overweg kan. Ook biedt de AI ondersteuning in hoe agents en de antwoorden die een agent geeft verder kunnen worden verbeterd.

Agentforce 2dx is voor de ontwikkelaars

Hoewel proactieve agents en ondersteuning van AI veel business managers zal aanspreken, zijn wij van mening dat deze update er vooral één is voor de ontwikkelaars. De mogelijkheden om agents te bouwen en in te zetten wordt namelijk fors uitgebreid. Voor ontwikkelaars wordt het nog makkelijker om met Agentforce aan de slag te gaan. Een korte opsomming van wat er zoal aan zit te komen:

Agentforce API’s:

Agentforce API’s biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om agents te integreren in backend-systemen van andere oplossingen. Als er in je SAP ERP een proces wordt afgetrapt, kan dit vervolgens via een API een Agentforce-agent aan het werk zetten. Deze kan vervolgens data verzamelen en bijvoorbeeld een productie- en bestelproces inrichten.

Agentforce acties aanroepen:

Elke Agentforce-agent beschikt over verschillende acties die het kan uitvoeren. Vaak beslist de agent zelf op basis van de informatie die binnenkomt welke actie er moet worden uitgevoerd. Nu is het echter ook mogelijk om zo’n actie direct uit te voeren binnen Salesforce Flow en Apex. Hierdoor kunnen agents geïntegreerd worden binnen de bestaande workflow tools van Salesforce.

Mulesoft for Agentforce:

In de basis is MuleSoft een iPaaS-oplossing, hiermee leg je API-verbindingen met honderden applicaties zodat die onderling kunnen samenwerken. MuleSoft voor Agentforce biedt nu de mogelijkheid om Acties en Topics te creëren voor een agent op basis van de API’s in de MuleSoft catalogus. Hierdoor kan een agent ineens projecten inschieten in Asana of Monday, of berichten sturen via Microsoft Teams of WebEx.

Ook kunnen agents worden geïntegreerd binnen bestaande MuleSoft workflows. Het grote voordeel van MuleSoft for Agentforce is dat het stukje observability dat MuleSoft biedt ook van toepassing is op de agents die de API’s van MuleSoft gebruiken.

Agentforce in Slack Workflow builder:

Uiteraard kan Slack niet ontbreken in dit lijstje. In de no-code Slack Workflow builder kunnen nu ook Agents worden toegevoegd als tussenstap. Een Slack event kan dus een agent aanroepen. Het kan bijvoorbeeld gesprekinhoud terugsturen naar Agentforce om dat toe te voegen aan een klantdossier.

Agentforce Surfaces, Cards en Tableau integratie:

Agentforce kan nu ook veel dynamischer reageren dan enkel tekst. Het kan ook afbeeldingen gebruiken in een reactie en in de toekomst waarschijnlijk ook video. Het kan echter ook een venster laten zien met knoppen, bijvoorbeeld met keuzes voor data en tijdstippen om een afspraak in te plannen, zodat een gebruiker met een druk op de knop een afspraak kan inplannen met iemand. Ook is er integratie met Tableau zodat eventuele reacties met veel data ook zichtbaar gemaakt kunnen worden in tabellen en grafieken.

Hoe zo’n reactie eruit ziet is niet alleen afhankelijk van de data, maar ook het platform waarop gecommuniceerd wordt. Een chatbot op de website biedt bijvoorbeeld wellicht meer mogelijkheden dan Slack of WhatsApp.

Testing center:

Salesforce heeft nu ook een Testing Center ontwikkeld. Als je overtuigt bent dat je nieuwe AI agents klaar is om ingezet te worden. Kan je nog even het Testing Center bezoeken, daar kan je 10, 100 of misschien wel 1.000 interacties genereren die de AI-agents moet gaan verwerken in een veilige Salesforce sandbox. Vervolgens kan je de output gaan evalueren om te zien of de agent inderdaad naar wens functioneert.

Dit sluit aan bij eerdere verbeteringen in het beheer en monitoren van AI-agents. Hoewel de agents nu autonoom kunnen acteren moet je als organisatie wel overzicht houden wat ze precies uitvoeren. Ook hierin gaat Salesforcen u een stap verder met DX Inspector.

DX Inspector

Met DX Inspector kan met een interactie van een agent volledig ontleden. De DX Inspector maakt inzichtelijk welke data en metadata er is gebruikt, welke topics en acties en hoe de agent tot zijn resultaat is gekomen. Zeker in combinatie met Testing Center is dat een goede manier om agents te testen en optimaliseren zodat deze beter gaan functioneren.

Agentforce Developer Edition en CLI- en VSCode-ondersteuning

Ontwikkelaars en Salesforce partners kunnen zich nu ook registreren voor een nieuwe gratis Agentforce Developer Edition waarin ze vanaf nu ook kunnen experimenteren met Agentforce en Data Cloud. Salesforce limiteert de omgeving tot 10GB aan opslagcapaciteit en 150 LLM runs per uur.

Tot slot kunnen ontwikkelaars nu ook Agentforce configuraties aanmaken, bewerken en verwijderen middels CLI en VSCode. Zodat ze kunnen werken in de omgeving die zij het prettigste vinden en niet gebonden zijn aan de grafische user portal van Salesforce.

Tot slot kunnen ontwikkelaars straks agents en acties met elkaar gaan delen, of verkopen, met de introductie van AgentExchange. Bij de lancering van deze nieuwe marktplaats zijn er al meer dan 200 partners aangesloten die hun componenten aanbieden. Elk onderdeel ondergaat een strenge security review voordat het beschikbaar komt in de marketplace.

Klantervaringen

De impact van Agentforce is ook al zichtbaar bij de early adopters. OpenTable, een van de eerste gebruikers, meldt dat hun AI-agent nu 73% van alle restaurantgerelateerde web queries afhandelt. Dit is een verbetering van 50% ten opzichte van hun vorige oplossing. Salesforce heeft zelf help.salesforce.com omgebouwd met Agentforce en nog maar 3 procent van de vragen komt uiteindelijk bij een medewerker terecht. Engine, een zakelijk reisbureau, stelt dat e-mails nu gemiddeld 15 procent sneller beantwoord worden en 30 procent van alle e-mails door agents worden opgepakt. Precina, een Amerikaanse zorgverlener voor diabetespatiënten, stelt dat Agentforce helpt om veel terugkerende klantcontactmomenten te automatiseren. Patiënten hebben een AI-coach waar ze vragen aan kunnen stellen en die kan veel van de patientvragen beantwoorden. Hierdoor hebben medewerkers minder administratief werk en meer tijd voor de patiënten. Daarnaast stelt Precina dat het verwacht zo’n 80.000 dollar per jaar per 5.000 patiënten te kunnen besparen.

De meerwaarde en winst die Agentforce levert verschilt nog duidelijk per organisatie. Hoe dan ook kunnen organisaties nu proactiever aan de gang met agents in Agentforce 2dx, waardoor de voordelen nog verder op zouden kunnen lopen. Dit is wel afhankelijk per organisatie.

Beschikbaarheid en roadmap

Agentforce 2dx wordt gefaseerd uitgerold, waarbij de volledige release in april 2025 beschikbaar komt. Enkele onderdelen, waaronder AgentExchange en de Salesforce Developer Edition, zijn per direct beschikbaar. De AI-ondersteunde Agent Builder volgt in maart 2025, gevolgd door verbeteringen aan het Testing Center in april.

Met Agentforce 2dx kunnen organisaties AI-agents inzetten voor vrijwel elk bedrijfsproces, ongeacht of ze andere Salesforce-producten gebruiken. Techzine is deze week aanwezig op Salesforce TrailblazerDX, de developerconferentie van Salesforce en zal nog uitgebreid verslag doen van al deze nieuwe innovaties.