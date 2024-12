Google Agentspace: AI-agents en AI-search voor elke medewerker

Google heeft zojuist Agentspace geïntroduceerd. Het is volgens het bedrijf een manier om met een enkele prompt complexe taken uit te voeren.

Vooralsnog bevindt Agentspace zich in early access. Wie interesse heeft, kan zich hier aanmelden. Het pakket dat hen te wachten staat, is fors. Zo belooft Google dat complexe informatie via enkele prompts op te vragen is. NotebookLM is hierbij de sleutel naar succes. Met NotebookLM Plus kunnen medewerkers informatie uploaden om het te laten synthetiseren, mogelijk zelfs als “podcast-achtige audiosamenvatting”.

Centrale agent

Met Agentspace beschikken medewerkers over een multimodale search-agent. Het zou niet alleen met gestructureerde data uit de voeten kunnen, maar ook de juiste documenten, e-mails en meer tevoorschijn halen waar het relevant is. Voorgebakken connectors met onder meer Confluence, Google Drive, Jira, SharePoint en ServiceNow zorgen ervoor dat de zoekfunctie gelijk een breed spectrum aan tools samenbrengt.

Enkel het opzoeken van data is één zaak. Maar de kracht van Agentspace moet zijn dat het taken wegneemt bij medewerkers. Daarom karakteriseert Google het nieuwe aanbod als het ‘lanceerpunt’ voor custom AI-agents die generatieve AI op basis van een bepaalde context toepassen. Denk aan repetitieve taken voor marketing-teams of juridische zaken, zodat menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op de lastigere materie.

Al veel enthousiasme

Sommige klanten zijn al te spreken over Agentspace. Zo ziet Chief Digital Officer bij Nokia Alan Triggs de brede ondersteuning voor de zoekfunctie als een belangrijk voordeel. “Door het samenvoegen van onze kennisbronnen, het bieden van AI-ondersteuning en het automatiseren van workflows, streven we naar minder tijd kwijt te zijn aan het zoeken naar informatie, snellere besluitvorming en verbeterde samenwerking en productiviteit.”

Ook Fabio Jabut, Head of Data and AI bij het Spaanse Banco BV, is enthousiast. “We zijn vooral enthousiast om te zien hoe onze eerste gebruikers Google Agentspace gebruiken voor snellere en uitgebreidere analyses en op nieuwe multimodale manieren met content omgaan die onze visie op meer ontspannen en samenwerkend werk weerspiegelen.”

‘Agent der agents’?

Deze stap van Google komt waarschijnlijk vroeg genoeg in de adoptie van AI-agents om een standaard te kunnen zijn. Terwijl Microsoft nog treuzelt met agents die niet echt agents zijn, werkt Google aan integraties die de uitrol van daadkrachtige AI-assistenten soepel moeten maken. De ondersteuning voor verschillende platformen maakt het een aantrekkelijk beginpunt. Toch vragen we ons af of partijen als Salesforce, die zélf het centrum voor agents op hun platform wil zijn, gaan meewerken aan deze opzet. Het ligt voor de hand een agent-beheerplatform te maken binnen de suite die je al hebt geadopteerd, zoals Microsoft 365 of Google Workspace. Maar in het landjepik van AI-oplossingen leidt zo’n centralisering tot minder kansen voor anderen, die uiteindelijk zouden moeten integreren met de grotere spelers.

Het valt dus te bezien of Agentspace de blauwdruk is voor het draaien van AI-agents. Vooralsnog is het een zeer vroege fase voor GenAI op enterprise-niveau, waar er nog regelmatig de vraag is wat organisaties überhaupt met de technologie willen doen.

Lees ook: AI-agents hebben Process Intelligence nodig