Databricks wil database-startup Neon overnemen voor ruim een miljard

Databricks is naar verluidt in vergevorderde gesprekken om Neon over te nemen, een startup die een commerciële versie aanbiedt van de open-source PostgreSQL-database.

Volgens bronnen van techpublicatie Upstarts Media zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Sommige betrokkenen geven aan dat de deal praktisch rond is, al benadrukken anderen dat deze nog kan afketsen. De overname zou een waarde van meer dan 1 miljard dollar hebben.

Neon, gevestigd in San Francisco, haalde meer dan 130 miljoen dollar op bij investeerders, waaronder Microsofts M12-fonds. Het belangrijkste verkoopargument van Neon’s PostgreSQL-versie is de serverloze architectuur, waarbij klanten zich niet hoeven te bekommeren om het beheer van de onderliggende infrastructuur.

De software van Neon schaalt automatisch de benodigde hardware op of af, afhankelijk van de workload. Opslagcapaciteit en rekenkracht kunnen afzonderlijk worden toegewezen, wat efficiënter is dan in sommige oudere systemen waar beide tegelijk moeten worden toegevoegd—met als gevolg vaak onnodige kosten.

Bij traditionele databases kost het opzetten van een netwerkverbinding met een applicatie extra hardware en kan dat de prestaties vertragen. Neon heeft daarvoor een oplossing: ‘connection pooling’, waarbij vooraf verbindingen klaargezet worden die direct kunnen worden gebruikt. Dit vermindert de belasting van het systeem.

Geavanceerde beveiligingstool

PostgreSQL is een relationele database, wat betekent dat gegevens in rijen en kolommen worden opgeslagen. Neon biedt ook een beveiligingstool waarmee bedrijven gedetailleerd kunnen bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke rijen gegevens. Mocht er iets fout gaan—zoals een menselijke fout of ransomware-aanval—dan kunnen beheerders de database herstellen naar een eerdere staat.

De interesse van Databricks in Neon hangt waarschijnlijk samen met toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Neons database ondersteunt het opslaan van vectoren—de wiskundige structuren waarin AI-modellen informatie opslaan. Bovendien kan het systeem binnen één seconde een nieuwe database-instantie opstarten, wat volgens Neon ideaal is voor AI-hulpmiddelen voor programmeurs. Hoe sneller zo’n assistent toegang heeft tot een database, hoe sneller het antwoord kan volgen.

In de afgelopen twee jaar nam Databricks meerdere startups over om zijn AI-capaciteiten uit te breiden. Zo werd vorige maand Fennel AI gekocht, een bedrijf dat datastromen automatiseert voor AI-toepassingen. Eerder nam het ook Lilac AI over, gespecialiseerd in AI-datasets, en MosaicML Inc., ontwikkelaar van grote taalmodellen. Die laatste deal zou zo’n 1,3 miljard dollar hebben gekost.