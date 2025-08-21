DeepSeek V3.1 is uit: verdubbelt tokens en 2,5x sneller

DeepSeek heeft stilletjes versie 3.1 uitgebracht. Deze Chinese AI-assistent belooft aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van concurrenten en is volledig gratis te gebruiken. Het model heeft een verdubbeld contextvenster en is tot 2,5 keer sneller dan zijn voorganger.

De nieuwe versie introduceert een hybride architectuur die denken en zoeken ondersteunt. Gebruikers hoeven niet langer handmatig te schakelen tussen deep think en non-deep think modi. Het systeem past zich automatisch aan, vergelijkbaar met de aanpak die we kennen van andere geavanceerde AI-modellen.

Met 685 miljard parameters positioneert DeepSeek V3.1 zich tussen de grootste taalmodellen momenteel beschikbaar. De AI geeft aan dat zijn kennis actueel is tot juli 2024. Voor codering levert het model gemixte resultaten. Hoewel het code kan genereren, presteerde het in tests minder goed dan Claude Opus 4.1 en Gemini bij complexere programmeertaken.

Indrukwekkende benchmarkscores

DeepSeek V3.1 scoort 53,1% op SVG Bench, een vooraanstaand benchmarkplatform. Daarmee overtreft het verschillende topmodellen zoals Gemini 2.5 Flash. Op ADA behaalt het model een score van 71,6%. Het contextvenster is verdubbeld van 64K naar 128K tokens, waardoor gebruikers veel langere documenten kunnen verwerken.

Het Chinese AI-bedrijf DeepSeek heeft versie 3.1 van zijn conversationele AI uitgebracht zonder officiÃ«le aankondiging via Twitter. Wel verscheen het model op Hugging Face en werd het aangekondigd in DeepSeek’s officiÃ«le WeChat-groep. Deze aanpak contrasteert met de gebruikelijke marketingcampagnes rond nieuwe AI-modellen.

Open source en toegankelijkheid

DeepSeek V3.1 is te downloaden op Hugging Face onder een open source-licentie. Dit sluit aan bij de groeiende trend van open source AI-modellen. Gebruikers kunnen direct beginnen via chat.deepseek.com na registratie. Er zijn vooralsnog geen officiÃ«le API-updates beschikbaar op platformen zoals OpenRouter.

Voor geavanceerde gebruikers is het mogelijk om DeepSeek lokaal te draaien met tools als Lama en Browser Use Web UI. Hiermee kunnen gebruikers de AI laten communiceren met hun laptop voor volledig autonome computertaken. In de chatomgeving kunnen HTML-outputs direct worden bekeken of gedownload voor hosting op platforms als Netlify.

