Analyse: OpenAI heeft 200 miljard nodig om plannen te realiseren

Een financiële analyse van de HSBC-bank stelt dat OpenAI tegen 2030 een gat van 207 miljard dollar (179 miljard euro) moet dichten om zijn uitbreidingsplannen te kunnen betalen. De huurovereenkomsten voor datacenters stapelen zich op, maar inkomsten blijven ver achter bij de uitgaven.

De vrije kasstroom (het geld dat overblijft na betaling van alle kosten) van OpenAI bedraagt volgens HSBC circa 282 miljard dollar tot 2030. Daar komen nog eens 26 miljard bij via beloftes van Nvidia en de verkoop van AMD-aandelen. Tel daarbij 24 miljard aan onbenutte schuld- en aandelenfaciliteiten en 17,5 miljard aan beschikbare liquide middelen op.

Dat klinkt als een hoop geld, maar het is niet genoeg. Tegen de 792 miljard die OpenAI tussen nu en 2030 aan datacenters moet betalen, blijft er een tekort van 207 miljard dollar over. Inclusief een veiligheidsbuffer van tien miljard dollar loopt dat gat op tot 217 miljard.

Datacenterhuur van 620 miljard per jaar

HSBC schetst dat OpenAI in de afgelopen maanden twee enorme deals gesloten: 250 miljard dollar voor cloud compute bij Microsoft en 38 miljard bij Amazon. Deze contracten voegen vier gigawatt aan rekenkracht toe, waarmee het totaal op 36 gigawatt komt. De jaarlijkse huurprijs loopt op tot 620 miljard dollar. Slechts een derde van die capaciteit moet aan het eind van dit decennium beschikbaar zijn.

OpenAI betaalt dus torenhoge bedragen voor infrastructuur die nog niet eens volledig operationeel is. Die investeringen zijn nodig om de AI-modellen draaiende te houden en te blijven ontwikkelen. De vraag is alleen: hoe gaat het bedrijf dit alles betalen?

Te weinig betalende gebruikers

HSBC voorspelt dat OpenAI tegen 2030 zo’n drie miljard gebruikers heeft, wat neerkomt op 44 procent van de volwassen wereldbevolking buiten China. Daar zit het probleem: het bedrijf moet deze massa overhalen om te betalen voor abonnementen.

Momenteel heeft OpenAI ongeveer 800 miljoen gebruikers, waarvan slechts vijf procent betaalt. HSBC verwacht dat dit percentage in 2030 oploopt tot tien procent. Daarnaast rekent men op inkomsten uit advertenties en agentic AI. Toch blijven de inkomsten ver achter bij de kosten. OpenAI subsidieert zijn gebruikers nog tot ver in het volgende decennium.

Enorme groei of gedwongen bezuinigingen

HSBC rekent voor dat elke extra 500 miljoen gebruikers zo’n 36 miljard dollar aan omzet oplevert. Wanneer OpenAI twintig procent van de gebruikers kan laten betalen in plaats van tien procent, komt daar 194 miljard bij. Toch blijft het de vraag of zulke scenario’s realistisch zijn.

Als de inkomsten tegenvallen en investeerders argwanend worden, moet OpenAI keuzes maken. HSBC stelt dat OpenAI mogelijk moet onderhandelen om vervroegd uit datacenterhuur te stappen. “Minder capaciteit is altijd beter dan een liquiditeitscrisis”, aldus de bank.

