Axis Communications neemt FF Group over voor kentekenverificatie

Axis Communications koopt FF Group, dat kentekenherkenningstechnologie biedt. De overname moet de positie van Axis in de verkeersmarkt verder verstevigen. FF Group is sinds 2017 partner van het Zweedse bedrijf.

Axis Communications-CEO Ray Mauritsson verklaart de overname. “De markt voor verkeerssystemen is groeiende. Door FF Group over te nemen versterken we onze concurrentiepositie, kennis en capaciteiten in kentekenverificatie”, zegt hij.

Het in Praag gevestigde FF Group bestaat sinds 2016 en heeft zich gespecialiseerd in kentekenherkenningstoepassingen. De software van het bedrijf combineert edge AI, kentekenherkenning en camera-communicatie. De CAMMRA-software draait rechtstreeks op Axis-camera’s en herkent kentekens, merken, modellen en kleuren van voertuigen.

FF Group bedient klanten in meer dan 30 landen met intelligente software voor transport en beveiliging. De oplossingen detecteren voertuigen tot 160 kilometer per uur en verwerken tot 100 camera’s per server. De nauwkeurigheid van het systeem ligt rond de 99 procent.

De overname geeft Axis toegang tot edge AI-mogelijkheden die verder reiken dan verkeer alleen. “FF Group levert sinds 2017 concurrerende en innovatieve applicaties aan ons, samen met expertise”, verklaart Mauritsson. “Ik ben blij FF Group te verwelkomen bij Axis.” De kentekenherkenningsoplossingen integreren met platforms als Genetec Security Center en Milestone XProtect.

Er start nu een integratieproces om FF Group in de Axis-organisatie op te nemen. Tijdens dit proces focussen beide partijen op continuïteit voor hun klanten. Axis wil hiermee zijn positie als marktleider in netwerkvideobeveiliging verder uitbouwen. Het is niet bekend hoeveel Axis voor FF Group betaalt.

