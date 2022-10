Een nieuwe functie in de video analytics-software van Axis maakt het mogelijk om een actie uit te voeren wanneer een persoon of object langer in beeld is dan een opgegeven periode. Veiligheidsmedewerkers kunnen bijvoorbeeld een melding ontvangen zodra een persoon langer dan twintig minuten voor een kantoor rondhangt.

De functie heet ’time in area’ en werd onlangs geïntegreerd in Object Analytics, de video analytics-software van Axis. De organisatie ontwikkelt camera’s en software voor zakelijke toepassingen, waaronder surveillance en kwaliteitscontrole.

Object Analytics wordt meegeleverd op meerdere cameramodellen. De software is het brein van de camera’s. Object Analytics stelt de modellen in staat om objecten of personen te identificeren en data te verzamelen.

De nieuwe functie is beschikbaar voor alle gebruikers van de meest recente versie van Object Analytics (10.12). Gebruikers kunnen een tijdsbestek invullen en aangeven wat er moet gebeuren wanneer een persoon of object langer dan het tijdsbestek in beeld is.

Use case

De meest voor de hand liggende toepassing is surveillance. Scholen of kantoren met Axis-camera’s kunnen de functie gebruiken om veiligheidsmedewerkers automatisch te informeren over rondhangende personen en voertuigen.

Daarnaast biedt de functie subtielere toepassingen. Stel dat je een camera ophangt boven de ingang van een bedrijfsparkeerplaats die grenst aan een openbare weg. Je configureert de software om een alert te versturen zodra een voertuig de parkeerplaats oprijdt. De software begint onbedoeld te piepen voor elke auto die op de openbare weg langskomt.

De nieuwe functie maakt het mogelijk om een tijdsbestek van tien seconden in te stellen. Auto’s die moeten remmen om de parkeerplaats op te komen triggeren een alert, terwijl snel rijdende auto’s op de openbare weg worden gefilterd.

Axis ACAP SDK

Gebruikers zijn niet beperkt tot alerts. Het zogeheten Axis Camera Application Platform (ACAP) maakt het mogelijk om signalen van Axis in andere applicaties te verwerken. Dit betekent dat je een actie naar keuze kan uitvoeren wanneer een persoon of object langer dan het opgegeven tijdsbestek in beeld is.

Stel dat je de kantoordeur automatisch wil openen wanneer iemand langer dan een uur op de stoep staat. Je installeert een slim deurslot, ontwikkelt een integratie met ACAP en stuurt het signaal van Object Analytics naar de deur. Het ontwikkelingsproces is geen kinderspel, maar met genoeg tijd, geld en expertise zijn de toepassingen eindeloos.

