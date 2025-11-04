Celonis en Databricks werken aan AI-gestuurde bedrijfsprocesoptimalisatie

Celonis werkt samen met Databricks om bedrijven een naadloos pad te bieden voor het operationaliseren van AI. Via Delta Sharing kunnen organisaties live data uitwisselen tussen beide platforms zonder data te hoeven kopiëren of verplaatsen.

Databricks levert de beveiligde, gecontroleerde data-infrastructuur en tools voor AI-ontwikkeling. Celonis brengt Process Intelligence die de operationele context levert voor AI voor enterprise-toepassingen.

De integratie tussen Celonis en Databricks elimineert een veelvoorkomend probleem in enterprise AI die de twee partijen zien. Databricks’ open-source Delta Sharing-aanpak zorgt voor directe, bi-directionele toegang tussen het Celonis Process Intelligence Platform en het Databricks Data Intelligence Platform. Organisaties hoeven data niet langer te dupliceren tussen systemen, waardoor synchronisatiefouten worden beperkt en datasilo’s verdwijnen.

Deze aanpak biedt extra voordelen voor security en governance. Sterke securitymaatregelen zijn ingebouwd in de data-uitwisseling, terwijl meerdere clouds en regio’s ondersteund worden. Het resultaat is een continue learning loop voor AI-gedreven bedrijfsoperaties.

Van digital twin naar geoptimaliseerde processen

Met de integratie kunnen klanten Celonis gebruiken om live data uit Databricks te verrijken met hun specifieke bedrijfscontext. Dit leidt tot een levende digital twin van operaties via de Celonis Process Intelligence Graph (PI Graph). Deze digitale representatie geeft organisaties inzicht in hun werkwijze en verbeterpunten.

De Process Intelligence uit de PI Graph kan worden ingezet in Agent Bricks, Databricks’ vlaggenschipproduct voor het bouwen van AI-agents. Deze agents zijn geoptimaliseerd op basis van de organisatiedata. Omgekeerd kunnen inzichten van deze modellen en outputs van agents terug in de PI Graph worden geïnjecteerd om processen continu te verbeteren.

“We willen klanten keuze geven in hoe ze AI gebruiken om hun bedrijf te transformeren”, zegt Marc Kinast, Vice President Corporate Development bij Celonis. “Met deze integratie bieden we een sterke basis voor effectieve enterprise AI.”

“Bedrijven willen AI die hun business echt begrijpt”, stelt Sarah Branfman, Global Vice President ISV and Data Partner GTM bij Databricks. De connectie tussen process intelligence van Celonis en het Databricks Data Intelligence Platform geeft klanten een direct pad om custom AI-agents te bouwen en deployen met Agent Bricks, allemaal gebaseerd op hun eigen live, geregeerde data.

De Celonis en Databricks-integratie wordt mogelijk gemaakt via Databricks Delta Sharing en de Celonis Data Core, de high-performance data-infrastructuur van Celonis.

