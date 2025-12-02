Netskope lanceert security voor Model Context Protocol

Netskope introduceert als securitymogelijkheden voor Model Context Protocol (MCP)-communicatie. De functionaliteit moet organisaties helpen AI-agents veilig in te zetten. MCP-communicatie kan AI-systemen verbinden met bedrijfsdata en autonome commando’s faciliteren.

MCP is in november 2024 door Anthropic gelanceerd als open standaard voor het verbinden van AI-agents met externe systemen. Het protocol fungeert als een universele adapter tussen AI-applicaties en bedrijfsmiddelen. De adoptie groeit snel: OpenAI, Google en Amazon hebben het protocol omarmd, en er zijn inmiddels duizenden publiek beschikbare MCP-servers.

Maar die groei brengt ook risico’s met zich mee. Omdat MCP-communicatie AI-systemen toegang kan geven tot gevoelige bedrijfsdata en autonome opdrachten mogelijk maakt, ontstaan er nieuwe securityuitdagingen. Vooral met duizenden publiek beschikbare MCP-servers is dat een zorgpunt.

Volledige zichtbaarheid en risicoanalyse

De nieuwe mogelijkheden in het Netskope One-platform bieden organisaties volledige zichtbaarheid in MCP-toolgebruik. Het platform identificeert constant en in real-time MCP-servers en -clients binnen de organisatie, inclusief attributen als naam, ID, URL, versie, host, databron en protocol.

Netskope breidt zijn Cloud Confidence Index (CCI)-risicoscore uit naar MCP-servers. Daarmee kunnen organisaties snel beoordelen welke AI-tools, agents of integraties het grootste security- en compliancerisico vormen.

Daarnaast kan het platform niet-menselijk verkeer detecteren en monitoren tussen MCP-servers, clients, tools, hosts en databronnen. Alle MCP-events worden gelogd, waaronder sessies, initialisaties, toolverzoeken en -antwoorden, en deployments.

Granulaire toegangscontrole en dataverliespreventie

Organisaties kunnen met de nieuwe functionaliteit toegang beheren via granulaire, contextgebaseerde beleidscontroles. Er is ook een standaard blokeeroptie beschikbaar voor MCP-verkeer. Real-time preventie van datalekken moet gevoelige informatie zoals intellectueel eigendom en wachtwoorden beschermen wanneer deze met MCP-tools worden gebruikt.

“Elk team wil de adoptie van AI vol vertrouwen versnellen, en opkomende protocollen zoals MCP zijn nu fundamenteel onderdeel van die discussie”, zegt John Martin, Chief Product Officer bij Netskope. “MCP creëert ook nieuwe beveiligingsrisico’s die legacy-tools niet kunnen oplossen. Daarom breiden we de marktleidende mogelijkheden van Netskope One verder uit.”

De nieuwe MCP-mogelijkheden zijn per direct in preview beschikbaar voor Netskope-klanten. Algemene beschikbaarheid wordt verwacht in de eerste helft van 2026.

