IB Data krijgt investeringen van ECFG en partner Brink Software. Dit om de dataleverancier verder te laten groeien en de activiteiten mogelijk uit te breiden naar andere sectoren.

Met de investeringen, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt, kan IB Data straks mogelijk zijn activiteiten verder uitbreiden, de bedrijfsgroei versnellen en meer efficiëntie brengen in samenwerkingsprojecten.

Onder meer door de activiteiten uit te breiden naar andere sectoren dan de installatie- en in iets mindere mate de bouwsector. Bijvoorbeeld, zo denkt ECFG, zijn de data-mogelijkheden van IB Data ook geschikt voor de maakindustrie die al langer de waarde erkent die product- en prijsinformatie kan toevoegen aan de hele waardeketen.

Beide maatschappijen krijgen met hun investeringen ook een minderheidsbelang in IB Data.

Samenwerking Brink Software

IB Data is een dataleverancier op het gebied van bouwmaterialen. Het werkt hiervoor nauw samen met gerenommeerde fabrikanten op het gebied van databeheer en dataverrijking. IB Data heeft inmiddels een database met meer dan 250 assortimenten van bouwproducenten opgebouwd met informatie over prijs en beschikbaarheid.

De dataleverancier werkt al sinds een aantal jaar samen met zijn andere investeerder, Brink Software. De Ibis Artikelen Service-dienst van deze softwareontwikkelaar draait op basis van de IB Data-database. Hierdoor kunnen calculators en werkvoorbereiders sneller producten kiezen, alternatieven vergelijken en daardoor efficiënter en nauwkeuriger calculeren.

IB Data is tevreden

IB Data is vanzelfsprekend blij met de nieuwe investeringen in het bedrijf. “ECFG is voor ons een belangrijke waarde-toevoegende partner, omdat ze ons begeleiden en mede-financieren om de komende jaren op een pragmatische wijze onze groei te versnellen”, zegt Jop Schillemans, algemeen directeur van IB Data. Tim Schillemans, commercieel directeur van IB Data: “Wij hebben ervaren dat Brink Software net als IB Data, een bedrijf is met een mensgerichte cultuur, waarmee het prettig samenwerken is.”

