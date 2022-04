Software provider Spotler Group maakt de overname van OBI4wan bekend. OBI4wan ontwikkelt marketingsoftware. De Nederlandse developer treedt toe tot het aanbod van Spotler Group.

OBI4wan werd in 2011 opgericht door Alexander de Ruiter en Alex Slatman, huidige CEO en CTO. In de afgelopen jaren ontwikkelde de developer een behoorlijk portfolio. De software wordt onder andere gebruikt door de marketingafdelingen van ING, DHL en RTL. Het aanbod is vierledig. OBI Engage brengt klantencontact en social media publishing in een enkele omgeving samen. De OBI Brand Monitor scant het web automatisch op vermeldingen van een organisatie. Klanten van OBI Insights ontvangen rapportages van marketingconsultants geholpen aan inzicht. Tot slot ontwikkelt en integreert het bedrijf chatbots op maat.

Spotler Group heeft de overname van OBI4wan bekendgemaakt. Ook Spotler Group is van origine Nederlands. Vandaag de dag bedient de organisatie meer dan 3000 klanten in acht Europese landen. Spotler Group is een moederbedrijf voor meerdere marketingdienstverleners en -developers. Het doel is duidelijk: een full-stack marketingportfolio voor klanten in diverse sectoren.

OBI4wan en Spotler Group

Voor nu bedienen alle dochterbedrijven hun klanten op eigen naam. OBI4wan wordt eigendom van het concern, maar vervolgt onder eigen vlag. Naar verwachting integreert Spotler Group de technologie van OBI4wan met het bestaande portfolio. In het portfolio vind je de software van Spotler (lead generation), Squeezely (data management), Tripolis, Pure 360 en Flowmailer (email marketing).

Het concern breidt snel uit. In 2021 nam de organisatie Pure360 en Squeezely over. OBI4wan is de eerste overname van 2022. “De volgende stap in het realiseren van onze missie”, reageert Alexander de Ruiter, medeoprichter en CEO van OBI4wan.

Tip: Digitale verkoop neemt grote vlucht, toekomst van sales ligt online