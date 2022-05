SAP doet onderzoek naar het verkopen van zijn leersoftware SAP Litmos. Dit schrijft Reuters op basis van bronnen.

Volgens de zakennieuwssite wil de ERP-leverancier Litmos afstoten voor ongeveer een miljard dollar. Dit als onderdeel van een reorganisatie van het productenportfolio en de focus die het bedrijf heeft op clouddiensten.

SAP kocht de zakelijke leersoftware voor het ontwikkelen van verkoop- en klantenservicediensten in 2018, als onderdeel van het overgenomen cloudsoftwarebedrijf Callidus. De Litmos-software kreeg een rebranding en ging verder als SAP Litmos.

Overlap met eigen oplossingen

Een reden om de software af te stoten, kan de overlap met de SAP SuccessFactors-oplossingen zijn. SAP schuift het leerplatform in de Human Experience Management-suite SuccessFactors vaak naar voren. Litmos is vergelijkbaar met leerplatformen als ADP en BambooHR, terwijl SAP SuccessFactors vooral focust op het trainen van gebruikers in het HRM-platform.

Waarde ongeveer 1 miljard dollar

Inmiddels zou zakenbank Moelis & Co door SAP zijn aangetrokken om de verkoop in goede banen te leiden. De waarde van SAP Litmos wordt geschat op zo’n 1 miljard dollar (ongeveer 950 miljoen euro). Zowel de zakenbank als SAP onthouden zich van ieder commentaar over de mogelijke verkoop van SAP Litmos.

SAP neemt het hele productenportfolio momenteel flink onder de loep. De ERP-leverancier wil zich nog meer richten op abonnements- en clouddiensten, waarvoor het hele potfolio moet worden gestroomlijnd.

Tip: Christian Klein geeft SAP een ander gezicht