Particuliere gebruikers van gratis G Suite-versies mogen hun account blijven gebruiken. Aanvankelijk wilde Google iedereen verplichten om naar Workspace te migreren, maar daar komt de techgigant op terug.

Google Workspace stond vroeger bekend als G Suite. Een deel van de functies waar gebruikers vandaag de dag voor betalen was eerder gratis beschikbaar. Gebruikers die in de beginjaren registreerden hebben altijd toegang tot de functies gehad. In het begin van 2022 liet Google weten dat daar een einde aan komt. Google maakte bekend dat oude gebruikers moeten migreren naar Google Workspace, een gedeeltelijk betaalde dienst.

Het nieuws schoot bij sommige gebruikers in het verkeerde keelgat. Niet alle frustratie blijkt nodig, want Google heeft bekendgemaakt dat particuliere gebruikers gratis toegang tot G Suite behouden. Zakelijke gebruikers moeten overstappen, zoals gepland. Voor hen is de oude versie vanaf 27 juni 2022 ontoegankelijk.

Wat betekent het voor jou?

Gebruik je een oude, gratis versie van G Suite voor niet-commerciële doeleinden, dan heb je niets met de migratie te maken. Je kan jouw aangepaste domein blijven gebruiken en behoudt toegang tot diensten als Drive en Meet.

Het laatste geldt ook voor opgeslagen data, wat sommigen val verblijden. De ophef ontstond voornamelijk omdat gebruikers genoodzaakt werden om te betalen voor het behouden van data.

Gebruik je G Suite voor commerciële doeleinden en doe je niets, dan heb je vanaf 1 augustus geen toegang meer tot de account. De account is te op een later moment te activeren door in te loggen en over te stappen op Workspace.

Gratis downgrade

Gebruikte je voor 19 januari 2022 een gratis versie van G Suite, en ben je overgestapt op Workspace om de migratie voor te zijn, dan kom je in aanmerking voor een gratis downgrade. De Google Support chatbot is geüpdatet om een downgrade van Workspace naar G Suite aan te bieden.

Google waarschuwt dat de oude versie van G Suite niet meer wordt ondersteund. Sommige functies kunnen in de toekomst verdwijnen.