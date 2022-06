Ctac heeft IT-consultant Technology2Enjoy uit Amstelveen overgenomen. Hiermee wil de integrator zijn ERP-portfolio versterken.

Technology2Enjoy helpt bedrijven bij het toepassen, implementeren en integreren van ERP. Vooral SAP Business ByDesign, SAP S/4HANA, Oracle PeopleSoft en Oracle Cloud-software zijn producten waar Technology2Enjoy zich mee bezighoudt.

Groei in ERP-markt

Ctac hoopt met de overname zijn eigen portfolio van ERP-dienstverlening uit te breiden. Ook wil het verder inspelen op de trend in de markt waarbij bedrijven kiezen voor een eenvoudige ERP-basisomgeving volgens het keep the core clean-principe. Vooral SAP Business ByDesign is hiervoor geschikt. Meer expertise op dit terrein is voor Ctac zeer welkom.

Bovendien past de overname in de strategie van Ctac voor het verkrijgen van marktleidende posities op het gebied van ERP, clouddiensten, moderne werkomgevingen en security.

Voordelen voor Technology2Enjoy

Technology2Enjoy hoopt ook van de overname te profiteren. Zo verwacht de IT-consultant ERP-klanten een breder portfolio ICT-diensten te kunnen aanbieden. Ook moet het mogelijk zijn SAP ByDesign-diensten uit te breiden naar het mkb-segment waarbinnen Ctac actief is.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn beslag krijgen.

