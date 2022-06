Windows Autopatch is bijna beschikbaar. Microsoft lanceert de oplossing in juli. Autopatch automatiseert het updateproces van Windows en Office 365 in grootschalige omgevingen.

Administrators hebben meerdere opties voor het updaten van Windows devices en Office apps. Microsoft Endpoint Manager, Windows Update for Business en Windows Server Update Services maken het stuk voor stuk mogelijk om updates op apparaten door te voeren.

De oplossingen worden vaak in combinatie met Patch Tuesday gebruikt. Op één dinsdag per maand presenteert Microsoft alle securitypatches van de afgelopen periode. Je navigeert naar het overzicht, kiest de patches die je wil meenemen en rolt de updates via de eerdergenoemde oplossingen uit.

De eerste Patch Tuesday vond in 2003 plaats. Nu, bijna twintig jaar later, komt Microsoft met een alternatief systeem. Windows Autopatch wordt in juli verwacht. Dat kan een grote impact hebben op de werkwijze van administrators.

Windows Autopatch

Windows Autopatch maakt het mogelijk om Windows- en Office 365-updates automatisch en gefaseerd uit te rollen. Autopatch verwerkt alle updates voor Windows 10, Windows 11 en Office 365.

Je bepaalt zelf hoe de updates worden verspreid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te beginnen met een klein aantal devices en automatisch te vervolgen met grotere groepen. Veroorzaakt een update een probleem, dan stopt Autopatch het proces. Op die manier blijft de schade beperkt. Rollbacks worden ondersteund.

De oplossing heeft een aantal voorwaarden. Autopatch is alleen beschikbaar voor Windows 10- en Windows 11 Enterprise-licentiehouders. Devices moeten door Microsoft Intune of Configuration Manager worden beheerd; accounts door Azure Directory of Hybrid Azure Active Directory Join.

Werk je reeds met Microsoft Endpoint Manager, Windows Update for Business of Windows Server Update Services, dan blijft Autopatch bruikbaar. Het systeem draait bovenop bestaande updateoplossingen. Wil je weer handmatig updaten, dan schakel je Autopatch simpelweg uit.

Geen gouden ei

We verwachten niet dat iedereen massaal op Autopatch overstapt. Sommige organisaties werken al twintig jaar lang met hetzelfde updateproces. Dit heeft een goede reden. Microsofts updates veroorzaken regelmatig bugs, vooral in omgevingen met apps en hardware van diverse leveranciers. Autopatch maakt het mogelijk om updates te testen en terug te zetten, maar herstellen kost altijd tijd. Organisaties met kleinere, minder diverse omgevingen raken minder snel in de knel. Voor hen is Autopatch een interessante optie.