Visma maakt de overname van Teamleader bekend. De bedrijfssoftware van Teamleader wordt door meer dan 60.000 ondernemers gebruikt.

Visma werkt voor ruim 1,2 miljoen klanten in Europa en Zuid-Amerika. De organisatie focust op software voor accountancy, consultancy, boekhouden, inkoop en HRM. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid met overnames. De meest recente aanwinst is Teamleader, een Belgische softwareontwikkelaar.

Het bedrijf kwam in 2012 tot stand. De software combineert CRM, projectmanagement en facturatie. Het systeem helpt ondernemers vanaf het eerste klantencontact tot het opvolgen van een deal. In de tussentijd hoeven gebruikers niet met spreadsheets of third-party tools te werken. Teamleader biedt een centrale oplossing.

Teamleader en Visma

Oprichter Jeroen de Wit ontwikkelde vóór 2012 software op maat. De ervaring leerde dat ondernemers behoefte hebben aan een combinatie van CRM, projectmanagement en facturatie. Dat schatte De Wit goed in, want tien jaar later wordt Teamleader door meer dan 60.000 ondernemers gebruikt.

Het bedrijf heeft twee producten. Teamleader Focus is geschikt voor het mkb. Teamleader Orbit is geschikt voor bedrijven tot 1000 medewerkers. Beide varianten worden als SaaS aangeboden. Bestaande klanten zullen voorlopig weinig van de overname merken, want de overeenkomsten blijven ongewijzigd. Teamleader behoudt zijn eigen naam. Het team van 180 medewerkers wordt een zelfstandig onderdeel van Visma.

“De manier waarop Teamleader bedrijven helpt groeien spreekt me erg aan”, deelde John Reynders, Area Director Benelux van Visma. “Ik kom uit een ondernemersfamilie en weet dat passie de drijfveer is om een bedrijf te runnen, maar dat de bedrijfsmatige kant van het ondernemen minstens zo belangrijk is. Teamleader begrijpt dienstverlenende organisaties als geen ander.”

Beursgang

We vermoeden dat Visma een behoorlijk bedrag voor Teamleader overhad. De prijs is onbekend, want als privaat bedrijf hoeft Visma geen details te delen. Daar kan binnenkort verandering in komen. In 2021 deelde een woordvoerder dat Visma een beursgang in 2023 overwoog. Ligt het plan nog steeds op tafel, dan speelt de overname van Teamleader een rol. Visma zoekt snelgroeiende bedrijven om zijn positie te versterken.